Lažni grožnji v arabskem jeziku naj bi šolama poslal mladoletnik

Kdo stoji za lažnimi grožnjami z bombami, ki so jih prejele številne hrvaške osnovne in srednje šole? To je vprašanje, s katerim so se kriminalisti naših južnih sosedov intenzivno ukvarjali vse od incidenta minuli teden. A podoben preplah se je na dveh zagrebških srednjih šolah sprožil tudi ta teden. Obe sta namreč prejeli grozilno sporočilo v arabskem jeziku, ki pa naj bi jim ga, kot ugotavlja policija, poslal mladoletnik.