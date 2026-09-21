Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Lažni policisti' sredi avtoceste ugrabili moškega

Barcelona, 21. 09. 2026 11.14 pred 52 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.S.
ugrabitev

Na avtocesti v predmestju Barcelone se je v soboto odvil nevaren incident. Skupina oboroženih moških, oblečenih v lažne jopiče španske policije, je prestregla vozilo, iz njega na silo izvlekla okrvavljenega moškega, nato pa se odpeljala s kraja. Kriminalisti so ga kasneje našli živega na neimenovani lokaciji.

Katalonska kriminalistična policija preiskuje domnevno nezakonito pridržanje oz. ugrabitev na avtocesti AP-7 v predmestju Barcelone.

Incident se je odvil v manj kot minuti, poročajo španski mediji. Skupina petih oboroženih moških v oblačilih, ki so spominjala na policijska, je najprej povzročila trčenje, da bi prestregla vozilo, nato pa so iz njega proti njegovi volji izvlekli moškega z okrvavljenim obrazom.

Drugi vozniki, ki so bili priča dogajanju, so nemudoma poklicali policijo in jih obvestili, da so na avtocesti oboroženi ugrabitelji.

Katalonski policisti so moškega kasneje našli živega na neimenovani lokaciji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Okoliščine in motiv za ugrabitev še niso znani in so predmet preiskave. Po neuradnih informacijah španske tiskovne agencije EFE naj bi šlo za spor med dvema kriminalnima združbama, povezan z dolgovi, ki izhajajo iz trgovine s prepovedanimi drogami.

Tovrstne ugrabitve so na omenjeni avtocesti redke, so pa pogosta druga kazniva dejanja, med drugim ropi. Ti se pogosto odvijajo na počivališčih, kjer storilci tarčam namerno predrejo pnevmatike, nato pa jih oropajo. La Vanguardia poroča, da so leta 2024 organizirane tolpe tam prežale na turiste in predvsem na Ukrajince, ki so pred vojno bežali na Iberski polotok. Na informativnih tablah so se takrat pojavljala obvestila, naj vozniki ne zaupajo neznancem, tudi takrat, ko ti ponudijo pomoč pri okvari vozila.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
španija posnetek ugrabitev

'Lahko sem ga držal. Lahko sem ležal poleg njega. In umrl je v mojem naročju'

24ur.com V gozdu našli moškega, ki je umrl nasilne smrti
24ur.com Po vlomu še bežal pred Policijo
24ur.com Po sporu se je vrnil, s kršitvijo nadaljeval, Policija ga je pridržala
24ur.com Policijski lov po prekmurskih njivah: iz vozila zbežalo 11 prebežnikov
24ur.com Bežal in večkrat trčil v službeno vozilo Policije, zdaj v priporu
24ur.com Policisti rešili moškega iz avtomobila, preden je vanj trčil vlak
24ur.com Kriminalci ugrabili moškega, rešila ga je fotografija, ki jo je poslal punci
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lark
21. 09. 2026 12.07
Se pravi so lažni znanstveniki zdaj že lažni policisti.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Luka Dončić s sporočilom, ki gane: "Kamorkoli grem, sta vedno z menoj"
Majhno slovensko mesto, ki je jeseni kot ustvarjeno za družinski izlet
Majhno slovensko mesto, ki je jeseni kot ustvarjeno za družinski izlet
Otrok ima vročino, nato pa se pojavijo pikice na rokah in v ustih: to je lahko zelo nalezljiva bolezen
Otrok ima vročino, nato pa se pojavijo pikice na rokah in v ustih: to je lahko zelo nalezljiva bolezen
Imel je vse, a ene tragedije ni nikoli prebolel: izgubil je sina
Imel je vse, a ene tragedije ni nikoli prebolel: izgubil je sina
zadovoljna
Portal
Vsi govorijo o vroči usnjeni opravi, v kateri navdušuje pri 48 letih
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, tehtnice iščejo ravnovesje
Pri 71 letih ga povezujejo s 40-letnico
Pri 71 letih ga povezujejo s 40-letnico
Krilo, ki podaljša postavo in pristaja skoraj vsaki ženski
Krilo, ki podaljša postavo in pristaja skoraj vsaki ženski
vizita
Portal
Kako magnezij vpliva na delovanje črevesja
Po 50. letu postane ta številka na izvidu pomembnejša, kot si marsikdo misli
Po 50. letu postane ta številka na izvidu pomembnejša, kot si marsikdo misli
Demenca ni normalen del staranja: kako jo prepoznati in kakšno pomoč potrebuje človek, ki z njo živi
Demenca ni normalen del staranja: kako jo prepoznati in kakšno pomoč potrebuje človek, ki z njo živi
Mit o 10.000 korakih je ovržen! Kaj po mnenju znanosti deluje bolje za zdravje?
Mit o 10.000 korakih je ovržen! Kaj po mnenju znanosti deluje bolje za zdravje?
cekin
Portal
Večina Slovencev pri nakupih dela isto napako. Tudi vi?
Star je 91 let in še vedno dela. Njegov razlog je ganil milijone
Star je 91 let in še vedno dela. Njegov razlog je ganil milijone
Zmagovalec prejme več kot 12.000 evrov. Le dobro mora spati ...
Zmagovalec prejme več kot 12.000 evrov. Le dobro mora spati ...
Število zaposlenih starejših od 55 let poskočilo za 65 odstotkov
Število zaposlenih starejših od 55 let poskočilo za 65 odstotkov
moskisvet
Portal
Pevka ujeta z znanim bogataševim sinom
Hitra hrana in dobra postava? To je pravilo, ki ga morate poznati
Hitra hrana in dobra postava? To je pravilo, ki ga morate poznati
Hrvaška Heidi Klum, ki obožuje hitre avtomobile, nogomet in življenje po svoje
Hrvaška Heidi Klum, ki obožuje hitre avtomobile, nogomet in življenje po svoje
S svojim izumom je spremenil svet, nato pa skrivnostno izginil
S svojim izumom je spremenil svet, nato pa skrivnostno izginil
dominvrt
Portal
To sadno drevo jeseni navduši z oranžnimi plodovi: vzgoja je preprosta
Imate doma katero od teh stvari? Pred jesenjo je pravi čas, da se jih 'znebite'
Imate doma katero od teh stvari? Pred jesenjo je pravi čas, da se jih 'znebite'
Je usnjena jakna postala trda? Tako ji lahko povrnete mehkobo
Je usnjena jakna postala trda? Tako ji lahko povrnete mehkobo
Želite cvetje tudi pozimi? Jeseni morate posaditi te priljubljene cvetlice
Želite cvetje tudi pozimi? Jeseni morate posaditi te priljubljene cvetlice
okusno
Portal
Ni vam treba v trgovino: iz teh osnovnih sestavin lahko pripravite nešteto kosil
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Marmelada iz grozdja
Marmelada iz grozdja
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Nekoč v mestu Venice
Nekoč v mestu Venice
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961