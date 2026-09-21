'Lažni policisti' sredi avtoceste ugrabili moškega

Katalonska kriminalistična policija preiskuje domnevno nezakonito pridržanje oz. ugrabitev na avtocesti AP-7 v predmestju Barcelone.

Incident se je odvil v manj kot minuti, poročajo španski mediji. Skupina petih oboroženih moških v oblačilih, ki so spominjala na policijska, je najprej povzročila trčenje, da bi prestregla vozilo, nato pa so iz njega proti njegovi volji izvlekli moškega z okrvavljenim obrazom.

Drugi vozniki, ki so bili priča dogajanju, so nemudoma poklicali policijo in jih obvestili, da so na avtocesti oboroženi ugrabitelji.

Katalonski policisti so moškega kasneje našli živega na neimenovani lokaciji.