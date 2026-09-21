'Lažni policisti' sredi avtoceste ugrabili moškega

Katalonska kriminalistična policija preiskuje domnevno nezakonito pridržanje oz. ugrabitev na avtocesti AP-7 v predmestju Barcelone.
Incident se je odvil v manj kot minuti, poročajo španski mediji. Skupina petih oboroženih moških v oblačilih, ki so spominjala na policijska, je najprej povzročila trčenje, da bi prestregla vozilo, nato pa so iz njega proti njegovi volji izvlekli moškega z okrvavljenim obrazom.
Drugi vozniki, ki so bili priča dogajanju, so nemudoma poklicali policijo in jih obvestili, da so na avtocesti oboroženi ugrabitelji.
Katalonski policisti so moškega kasneje našli živega na neimenovani lokaciji.
Okoliščine in motiv za ugrabitev še niso znani in so predmet preiskave. Po neuradnih informacijah španske tiskovne agencije EFE naj bi šlo za spor med dvema kriminalnima združbama, povezan z dolgovi, ki izhajajo iz trgovine s prepovedanimi drogami.
Tovrstne ugrabitve so na omenjeni avtocesti redke, so pa pogosta druga kazniva dejanja, med drugim ropi. Ti se pogosto odvijajo na počivališčih, kjer storilci tarčam namerno predrejo pnevmatike, nato pa jih oropajo. La Vanguardia poroča, da so leta 2024 organizirane tolpe tam prežale na turiste in predvsem na Ukrajince, ki so pred vojno bežali na Iberski polotok. Na informativnih tablah so se takrat pojavljala obvestila, naj vozniki ne zaupajo neznancem, tudi takrat, ko ti ponudijo pomoč pri okvari vozila.
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