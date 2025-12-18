Naslovnica
Tujina

Lažni posnetek o državnem udaru, ki ga še Macron ni mogel takoj odstraniti

Pariz, 18. 12. 2025 12.25

Avtor:
M.P.
FAKE NEWS FRANCIJA (X)

Lažni videoposnetek o državnem udaru v Franciji je zelo hitro dosegel širše množice in postal viralna senzacija. Video je na spletu ostal več dni in močno razburil tudi Elizejsko palačo, saj sprva niti francoski predsednik Emmanuel Macron ni mogel prepričati tehnološkega podjetja Meta, da bi ga odstranilo.

Minuli teden se je na družbenih omrežjih, predvsem v francosko govorečih skupnostih, začel širiti videoposnetek, ki je trdil, da se je v Franciji zgodil državni udar, predsednik Emmanuel Macron pa da je bil odstavljen, piše France24.

Pod krinko udarne novice, predstavljene na družbenem omrežju Facebook, je novico sporočila lažna poročevalka neobstoječega francoskega informativnega kanala Live 24. "Trenutne neuradne informacije kažejo, da v Franciji poteka državni udar, ki ga vodi polkovnik, katerega identiteta ni razkrita, in da je bil francoski predsednik Emmanuel Macron morda odstavljen," je sporočal posnetek.

V ozadju "novinarke" je bil osvetljen Eifflov stolp in utripajoče policijske luči, na videu pa se je videlo tudi helikopter, ki je letel nad lažno poročevalko. V bližini je bil tudi oborožen vojak, ki je opazoval dogajanje, ter osupli državljani, ki so stegovali vratove, da bi videli, kaj se dogaja.

Zmedel francoskega voditelja

Lažen videoposnetek, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence, je zelo hitro zbral več milijonov ogledov in povzročil preplah pri vsaj enem neimenovanem afriškem voditelju, ki se je obrnil neposredno na francoskega voditelja.

"Eden od mojih afriških kolegov mi je poslal sporočilo: 'Dragi predsednik, kaj se dogaja v vaši državi?'," je Macron med obiskom Marseilla povedal za francoski časopis La Provence. Do takrat je videoposnetek, ki ga je naložil uporabnik s psevdonimom ISLAM, že zbral 13 milijonov ogledov.

Čeprav je francoski predsednik dejal, da ga je posnetek sprva nasmejal, pa je vseeno nemudoma sprožil postopke za odstranitev objave s Facebooka. A na njegovo presenečenje je krovno podjetje Meta njegovo zahtevo sprva zavrnilo, češ da vsebina objave ne krši pravil uporabe na platformi.

"Ti ljudje se nam posmehujejo. Ne skrbi jih za ohranjanje zdravih javnih razprav, temveč se namesto tega posmehujejo suverenosti demokracij in nas spravljajo v nevarnost," je v Marseillu še dejal Macron ter dodal, da četudi ima več vpliva kot številni drugi, ta očitno ni dosegel tehnoloških gigantov. "Kot vidite, nismo dovolj dobro opremljeni," je dejal.

Meta ukinila preverjanje dejstev

Januarja letos je izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg sporočil, da bodo njegove platforme odpravile večino funkcij za preverjanje dejstev. Poteza je bila na splošno ocenjena kot uklon željam takrat novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Preberi še 'Zuckerberg je pokleknil pred Trumpom': Meta postaja raj za nevarne objave?

Posnetek je ostal na spletu tudi tri dni po tem, ko je bil Macron prvič obveščen o njegovi prisotnosti. Objavi je bila dodana zgolj oznaka, da je vsebina "morda digitalno ustvarjena ali spremenjena, da bi bila videti resnična". Nekaj ur za tem so sicer posnetek povsem odstranili.

To pa ni prvič, ko je bila Francija tarča lažnih novic. Decembra se je na primer na spletu pojavil še en lažen videoposnetek državnega udara v Franciji, ki ga je ustvarila umetna inteligenca. Ta videoposnetek, ki ga je prav tako naložil uporabnik ISLAM, je pred izbrisom presegel tri milijone ogledov.

emmanuel macron francija

Petur
18. 12. 2025 13.36
nekaj je na tem..nakazovanje možnosti..le kam bodo tekli...
Odgovori
-1
0 1
300 let do specialista
18. 12. 2025 13.29
Kmalu zna biti realen, glede na politiko zblaznelih Davosovih figuric!
Odgovori
+5
6 1
NeXadileC
18. 12. 2025 13.29
Sicer, dejanska situacija ni bistveno boljša. Lahko nas doleti beda, ko Rusi zasežejo EU imetje, podjetja, blago, poslovanja, denar v Rusiji, potem ko bedaki v Bruslju uporabijo ruska sredstva. S tem dejanjem je EU naredila samo-fent, ker, razen opisanega, je naredila presedans, in zapravila svetovno zaupanje v EU bančni in finančni sistem, pa na sploh, banke Zahodnega sveta. Pravkar ostajamo brez vsega, ker se denar in rezerve selijo na Kitajsko, Singapur, Indijo... Nam ostaja milnica. Razen tega je pa EU beda izjavila, da s ruskim denarjem namerava financirati še vsaj dve leti vojne v Ukrajini. Torej, mir ni v načrtu.
Odgovori
+5
6 1
NeXadileC
18. 12. 2025 13.40
Pa še temu, bo naša vlada odobrila poroštvo. Morda hrepenijo po objemu s okostnjaki?
Odgovori
0 0
NeXadileC
18. 12. 2025 13.27
To so sami naredili, da bi uvedli didatne cenzure...
Odgovori
+4
6 2
JP2022
18. 12. 2025 13.22
Makron ima 13% podporo.
Odgovori
+4
5 1
Animal_Pump
18. 12. 2025 13.11
S to umetno inteligenco zavajajo folk...na polno po FB. Ne morem pa verjet...koliko folka naseda temu.
Odgovori
+3
5 2
Jožajoža
18. 12. 2025 13.09
Zato si ori nas janßustibtsi zmešani,ker mislijo,da je v Sloveniji vojna,da smo propadli......da zdravstvo ne deluje...če nek osebek tupašićć 24. Ur trosi laźi slaboumbemu janšistu,je ta se prepričan,da je zunaj dan,ura pa je 2. Zjutraj
Odgovori
-4
1 5
Jožajoža
18. 12. 2025 13.05
To smo mi navajeni.n nORItv jim24 ur tup lažejo in posredujejo janßustom kažbe novice.
Odgovori
-1
3 4
but_the_ppl_are_retarded
18. 12. 2025 12.53
Demokracija je, ko elite kažejo s prstom na "sovražnika".
Odgovori
+4
6 2
but_the_ppl_are_retarded
18. 12. 2025 12.53
Revolucija pa, ko ljudje sami ugotovijo kdo je sovražnik ljudstva.
Odgovori
+4
7 3
but_the_ppl_are_retarded
18. 12. 2025 12.52
Mogoče je lažen, a niso daleč. Naslednji bo taprav.
Odgovori
-2
4 6
klop12
18. 12. 2025 12.42
kje to najdete, dejte se mal izklopt z neta, ker vsem že škoduje. res ratujemo idiokracija, internet pa pospešuje
Odgovori
+4
5 1
Deathstar
18. 12. 2025 12.35
Štos bo, ko bo zares... in se bodo smejali....
Odgovori
+7
9 2
