Lažni posnetek o državnem udaru, ki ga še Macron ni mogel takoj odstraniti

Minuli teden se je na družbenih omrežjih, predvsem v francosko govorečih skupnostih, začel širiti videoposnetek, ki je trdil, da se je v Franciji zgodil državni udar, predsednik Emmanuel Macron pa da je bil odstavljen, piše France24. Pod krinko udarne novice, predstavljene na družbenem omrežju Facebook, je novico sporočila lažna poročevalka neobstoječega francoskega informativnega kanala Live 24. "Trenutne neuradne informacije kažejo, da v Franciji poteka državni udar, ki ga vodi polkovnik, katerega identiteta ni razkrita, in da je bil francoski predsednik Emmanuel Macron morda odstavljen," je sporočal posnetek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V ozadju "novinarke" je bil osvetljen Eifflov stolp in utripajoče policijske luči, na videu pa se je videlo tudi helikopter, ki je letel nad lažno poročevalko. V bližini je bil tudi oborožen vojak, ki je opazoval dogajanje, ter osupli državljani, ki so stegovali vratove, da bi videli, kaj se dogaja.

Zmedel francoskega voditelja

Lažen videoposnetek, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence, je zelo hitro zbral več milijonov ogledov in povzročil preplah pri vsaj enem neimenovanem afriškem voditelju, ki se je obrnil neposredno na francoskega voditelja. "Eden od mojih afriških kolegov mi je poslal sporočilo: 'Dragi predsednik, kaj se dogaja v vaši državi?'," je Macron med obiskom Marseilla povedal za francoski časopis La Provence. Do takrat je videoposnetek, ki ga je naložil uporabnik s psevdonimom ISLAM, že zbral 13 milijonov ogledov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Čeprav je francoski predsednik dejal, da ga je posnetek sprva nasmejal, pa je vseeno nemudoma sprožil postopke za odstranitev objave s Facebooka. A na njegovo presenečenje je krovno podjetje Meta njegovo zahtevo sprva zavrnilo, češ da vsebina objave ne krši pravil uporabe na platformi. "Ti ljudje se nam posmehujejo. Ne skrbi jih za ohranjanje zdravih javnih razprav, temveč se namesto tega posmehujejo suverenosti demokracij in nas spravljajo v nevarnost," je v Marseillu še dejal Macron ter dodal, da četudi ima več vpliva kot številni drugi, ta očitno ni dosegel tehnoloških gigantov. "Kot vidite, nismo dovolj dobro opremljeni," je dejal.

Meta ukinila preverjanje dejstev

Januarja letos je izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg sporočil, da bodo njegove platforme odpravile večino funkcij za preverjanje dejstev. Poteza je bila na splošno ocenjena kot uklon željam takrat novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.