Je Putin rekel vojna? Kremelj: 'To je ponaredek'

Na ruskih televizijah in radijskih kanalih se je v ponedeljek predvajal nujni nagovor predsednika Vladimirja Putina. Poleg napovedi, da je Ukrajina skupaj z Washintomon intenzivno napadla več obmejnih regij, je v televizijskem nagovoru lažni Putin državljanom sporočil tudi, da bo Rusija zaradi napada razglaša vojno stanje in tudi pospešeno mobilizacijo. Ob tem je prebivalce obmejnih regij pozval, naj zapustijo svoje domove in varnost poiščejo v osrednjem delu Rusije. Med državljani je zavladala panika.

"Govor se zagotovo ni zgodil," pa je širjenje zaskrbljenosti nato prekinil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov. Dejal je, da pojav neresničnega posnetka že preiskuje ruska varnostna služba, saj da so ga ruske televizije in radijski programi razširjali le zato, ker so v njihove sisteme vdrli hekerji. Televizijski operater na Krimu, ki ga je Rusija okupirala leta 2014, je potrdil, da so zaznali vdor v njihov sistem.

Dotični kibernetski napad naj bi izvedli porukrajinski aktivisti, ki z napadeno državo stojijo pod imenom Legija svobodne Rusije. Šlo naj bi za ruske državljane, ki se na tak način borijo proti ruski vladavini, poroča Politico.