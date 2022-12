'Lažni Romeo', ki je očaral in prevaral več kot 100 žensk

Patricka Giblina zaradi spletnih prevar imenujejo kar ameriški 'Tinder swindler'. Spet drugi 58-letnika, ki je z romantičnimi goljufijami okradel več kot sto žensk, imenujejo lažni Romeo – s prevarami je namreč začel še pred izumom Tinderja. Na aplikacijah za zmenke je različnim ženskam na dušo pihal več kot desetletje, pri tem pa vseskozi poudarjal, da mu je bolj kot zunanji videz pomembna notranja lepota.

Na spletnih aplikacijah za zmenke je Američan navduševal z zgodbami o svoji ugledni družini. Zatrjeval je, da kot sin sodnika prebiva v nepremičnini ob obali Atlantic Cityja v zvezni državi New Jersey. "Pripravljen sem, da se ustalim," jih je tudi prepričeval. Obljubljal je, da se je k ženskam, ki so se z njim dopisovale, pripravljen tudi preseliti in da mu plačevanje letalskih kart ne predstavlja nikakršnega problema, a da bi si zaradi tehničnih težav izposodil nekaj denarja, ki ga bo ob snidenju seveda vrnil.

A vse so bile laži, na podlagi katerih mu je v zadnjih desetletjih več kot sto žensk izročilo več kot 500.000 ameriških dolarjev (približno 475.000 evrov). Ko so prevarantu na sled prišli organi pregona, pa je svoja kriminalna dejanja priznal, v preiskavi pa tudi sodeloval. A zaradi enakih zločinov je v preteklosti že prestajal zaporno kazen – z ženskami pa si dopisoval tudi iz zaporniške celice. Iz celice in pripora je sicer večkrat tudi pobegnil, vendar so ga vselej uspeli uloviti. V sredo ga je zvezni sodnik New Jerseyja obsodil na dodatnih pet let in pol zapora zaradi pobega iz zveznega pripora pa tudi zaradi spletnih prevar, natančneje zaradi "sodelovanja v shemi za goljufanje žensk prek storitve telefonskih zmenkov", piše v obsodbi. Modus operandi: obljuba o srečnem koncu "Napadal je direktno – z obljubami, da bo končal osamljenost žensk, ki so pred kratkim prekinile romantična razmerja ali izgubile partnerja," pa so v poročilu o raziskavi zapisali tožilci New Jerseyja. Njegovo uspešnost pa pripisujejo predvsem več kot desetletnim izkušnjam. Ker so prevare izvirale iz časa pred spletnimi aplikacijami za zmenke, je bilo tudi njegovo delovanje nekoliko drugačno od delovanja 'sodobnih' prevarantov. Z njimi je začel v začetku drugega tisočletja, ko je bil v svojih tridesetih. A tudi takrat se ni predstavljal v svoji podobi.

In tako je nastal 'Pat' - karizmatični mlajši moški, ki je ženskam zagotavljal, da se mu njihova teža, višina in fizična podoba ne zdijo pomembne. 'Pat' je imel več različnih računov za spletne zmenke v ZDA, pa tudi v Kanadi. Po navadi je žensko ogovoril prvi, pri tem pa pogostokrat omenil, da išče dolgoročno romantično razmerje z iskreno žensko. Nato si je z odpisovalkami izmenjal telefonsko številko in začeli so se dolgi in osebni telefonski klici, s katerimi je pridobil njihovo zaupanje. Šele nato so se začele 'finančne težave' - Pat-u se je nepričakovano pokvaril avtomobil, potreboval je denar za osvojitev igralniškega turnirja ... ali pa posojilo za letalsko karto, s katero bi obiskal svojo 'ljubljeno'. Ženske so mu zaradi čustvene naveze poslale tudi po več sto dolarjev naenkrat. Če niso bile vešče uporabe spletnih denarnic za (pre)nakazovanje sredstev, jim je 'ustrežljivi Pat' pomagal s postopkom. Mojstrski manipulator z 'zlomljenim srcem' Osredotočal se je predvsem na konvencionalno neprivlačne ženske, vdove in matere, ki so pred kratkim izgubile otroka. A tudi 'Pat' je imel zlomljeno srce. "Pri Patriku Giblinu re za mojstrskega manipulatorja, ki ženske ni izrabljal le finančno ampak tudi čustveno in psihološko," piše v policijskem poročilu.

"Menimo, da je število žensk, ki jih je Giblin oškodoval veliko večje. Veliko jih prevare ni prijavilo, kljub temu pa gre za enega izmed najbolj uspešnih romantičnih prevarantov v ZDA," je o primeru povedala direktorica svetovalnice proti spletnim romantičnim prevaram Kathy Waters. Glede na to, da se je hkrati pogovarjal z velikim številom žensk, je o vsaki naredil tudi zapisnik. V njem je hranil imena, datum začetka pogovora, fizične opise žensk, njihove osebne podatke, pa tudi njihov popoln tip moškega. 'On-Off razmerje' med goljufom in zaporniško celico Organi pregona so njegove prevare prvič zasledili leta 2005 Takrat so ga tudi obtožili za prevaro ženske v Ohiu in ga obsodili na prestajanje zaporne kazni. Takrat je priznal, da je v vlogo prevaranta stopil leta 2000, v tem času pa okradel več kot 80 žensk. Obsojen je bil na 115 mesecev zaporne kazni, a je bil pogojno izpuščen. Aprila leta 2007 so Giblina zaradi nadaljevala s kriminalnimi aktivnostmi znova prijeli. Krivdo je znova priznal, dodal pa tudi, da je v tem času od žensk prejel več kot 200.000 dolarjev (približno 190.000 evrov). Zaporna kazen je takrat znašala devet let, a je leta 2012, torej po petih letih, uspel pobegniti iz zaporniške celice, saj da si je v Atlantic Cityju našel službo, a se iz dela ni vrnil.

Po petih letih prevar izza rešetk, se je lahko znova vrnil na prevare na prostem. A nekaj tednov po pobegu mu je med obiskom igralnice na sled znova prišla Policija in vrnil se je v zapor. Ob preiskavi hotelske sobe, kjer se je v času pobega nastanil, pa so organi pregona našli prej omenjene zapiske o ženska in ugotovili, da z aktivnostmi tudi v zaporu ni prenehal. Zaradi pobega so ga obsodili na dodatno leto in pol zapora, decembra leta 2013 je bil pogojno izpuščen. A pravil se še vedno ni držal. Prečkal je mejo svoje zvezne države in se podal v New York, kjer je z goljufijo žensk pridobil še dodatnih 40.000 dolarjev (38.000 evrov). Tokrat je mogel poleg petletne zaporne kazni plačati še denarno. Tri leta kasneje, torej leta 2020, je zaprosil za premik v drug zapor, ki so mu ga odobrili. A med potjo mu je znova uspelo pobegniti.

