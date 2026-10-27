Lažni zdravnik delal na kliniki in opravljal posege: obsojen na zapor

Od začetka marca do sredine aprila je izurjeni reševalec 466-krat injiciral svoje stranke z botoksom in hialuronsko kislino. Med pacienti sta bili tudi dve 17-letnici. Nobeden od pacientov ni vedel, da domnevni zdravnik estetske medicine sploh ni zdravnik.

Sodišče je v ponedeljek ugotovilo, da je moški dobil službo na lepotni kliniki s ponarejenimi dokumenti in licenco. Spoznali so ga krivega ponarejanja dokumentov, zlorabe uradnih nazivov, hudega telesnega poškodovanja in goljufije. Obsodili so ga na tri leta in devet mesecev zapora. Sodba še ni pravnomočna.

Moški je na sodišču priznal krivdo in se opravičil. Pojasnil je, da je zdravniško dovoljenje kupil med pandemijo covida-19 na spletu pri kitajskem ponudniku. Bližnjim je dajal vtis, da študira medicino. Kot razlog za prevaro je navedel, da si je že dolgo želel prepoznavnosti.