Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Lažni zdravnik delal na kliniki in opravljal posege: obsojen na zapor

Ulm, 27. 10. 2026 13.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Zdravnik

Nemško sodišče je 28-letnega moškega, ki se je pretvarjal, da je zdravnik, obsodilo na skoraj štiri leta zapora. Moški, sicer izurjen reševalec, je ponaredil dokumente, se zaposlil kot zdravnik na lepotni kliniki in opravil posege na številnih pacientih.

Od začetka marca do sredine aprila je izurjeni reševalec 466-krat injiciral svoje stranke z botoksom in hialuronsko kislino. Med pacienti sta bili tudi dve 17-letnici. Nobeden od pacientov ni vedel, da domnevni zdravnik estetske medicine sploh ni zdravnik.

Sodišče je v ponedeljek ugotovilo, da je moški dobil službo na lepotni kliniki s ponarejenimi dokumenti in licenco. Spoznali so ga krivega ponarejanja dokumentov, zlorabe uradnih nazivov, hudega telesnega poškodovanja in goljufije. Obsodili so ga na tri leta in devet mesecev zapora. Sodba še ni pravnomočna.

Moški je na sodišču priznal krivdo in se opravičil. Pojasnil je, da je zdravniško dovoljenje kupil med pandemijo covida-19 na spletu pri kitajskem ponudniku. Bližnjim je dajal vtis, da študira medicino. Kot razlog za prevaro je navedel, da si je že dolgo želel prepoznavnosti.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nemčija lažni zdravnik
24ur.com Lažni zdravnik na Hrvaškem starejšim kradel denar in nakit
24ur.com Kirurg, ki je zlorabil 299 pacientov, priznal, da je delal 'ostudne stvari'
24ur.com Z željo po dobičku zavajal paciente? Obljubljenega čudeža ni bilo
24ur.com Kako lahko zdravnik, obsojen posilstva, nemoteno dela s pacienti?
24ur.com Pacientom postavljal lažne diagnoze in tako financiral svoje luksuzno življenje
24ur.com Obsojeni spolni predator na Hrvaškem še vedno operira ljudi: 'Nadziramo ga'
24ur.com Zdravnik osumljen zlorabe položaja za preprodajo zdravil in drog
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Stara je komaj 13 let, njen videz pa je sprožil burne odzive
Zakaj v nosečnosti krvavimo iz nosu?
Zakaj v nosečnosti krvavimo iz nosu?
Pri kateri starosti lahko otroka pustite nekaj dni v varstvu?
Pri kateri starosti lahko otroka pustite nekaj dni v varstvu?
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
zadovoljna
Portal
Podaril ji je torto z napisom "Zapuščam te", zdaj sta uradno ločena
Pri 55 letih obnorel ženske po vsem svetu
Pri 55 letih obnorel ženske po vsem svetu
To mesto morate obiskati vsaj enkrat v življenju
To mesto morate obiskati vsaj enkrat v življenju
Ali več seksa pomeni več sreče v partnerski zvezi?
Ali več seksa pomeni več sreče v partnerski zvezi?
vizita
Portal
Med hujšanjem lahko pride do tega
Resnica o diagnozi Christine Applegate in tveganja napačnih ocen
Resnica o diagnozi Christine Applegate in tveganja napačnih ocen
Se naravni obrambni mehanizem proti Alzheimerjevi bolezni skriva v krvi?
Se naravni obrambni mehanizem proti Alzheimerjevi bolezni skriva v krvi?
V začetku novembra na voljo 180.000 odmerkov cepiv proti gripi
V začetku novembra na voljo 180.000 odmerkov cepiv proti gripi
cekin
Portal
Airbnb je rekel dovolj: tega gostitelji po novem ne bodo smeli več zahtevati
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
Ko imamo več izbire, naši možgani sprejemajo slabše odločitve
Ko imamo več izbire, naši možgani sprejemajo slabše odločitve
Kam na smuko, da ne bankrotirate? Primerjava cen razkriva velike razlike
Kam na smuko, da ne bankrotirate? Primerjava cen razkriva velike razlike
moskisvet
Portal
Chris Brown obsojen: S steklenico nad moškega, zdaj je znana kazen
Je to recept za srečno življenje?
Je to recept za srečno življenje?
Barcelona jo je izgubila, svet pa jo znova kronal za kraljico nogometa
Barcelona jo je izgubila, svet pa jo znova kronal za kraljico nogometa
Zakaj se pet minut na stranišču spremeni v pol ure?
Zakaj se pet minut na stranišču spremeni v pol ure?
dominvrt
Portal
Najbolj slaven britanski maček je moral pod nož
Lepa, a nevarna: ta rastlina simbolizira srečo, a skriva tudi tveganje
Lepa, a nevarna: ta rastlina simbolizira srečo, a skriva tudi tveganje
Za čudovite rože vso pomlad: trik s sajenjem čebulnic, ki ga velja poznati
Za čudovite rože vso pomlad: trik s sajenjem čebulnic, ki ga velja poznati
Morski prašički: kaj morate vedeti, preden jih pripeljete domov
Morski prašički: kaj morate vedeti, preden jih pripeljete domov
okusno
Portal
Rdeči nagelj iz MasterChefa: recept sladice, s katero je Anna osvojila imuniteto
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
Jedilnik med krompirjevimi počitnicami: 10 receptov za brezskrbne družinske dni
Jedilnik med krompirjevimi počitnicami: 10 receptov za brezskrbne družinske dni
Tako sočnih palačink še niste jedli: skrivnost je v skuti in jabolkih
Tako sočnih palačink še niste jedli: skrivnost je v skuti in jabolkih
voyo
Portal
Sedem
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022