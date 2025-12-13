Lažni zdravnik na Hrvaškem starejšim kradel denar in nakit

"Zaenkrat neznani storilec je poškodovane starejše osebe v telefonskem stiku zavajal tako, da se je predstavljal kot zdravnik in od njih goljufivo zahteval denar, pri čemer je navajal, da je njihova bližnja oseba, hči/sin, sprejeta v bolnišnico in nujno potrebuje operacijo, zdravila ali drugo ter da jim bo poslal osebo, ki bo prišla po denar," so pojasnili hrvaški policisti.

Storilec je 38-letnega osumljenca poslal na naslove oškodovanih oseb, da prevzame denar in zlato, ki ga je izročil zaenkrat neznanemu moškemu. Osumljenec je tako ogoljufal 17 starejših oseb, skupna nastala materialna škoda pa je ocenjena na približno 150.000 evrov.

Po obsežni kriminalistični preiskavi so osumljenca prijeli na območju Policijske uprave Primorje-Gorski Kotar.