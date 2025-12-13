Svetli način
Tujina

Lažni zdravnik na Hrvaškem starejšim kradel denar in nakit

13. 12. 2025

D. S.
15

Hrvaški policisti so prijeli 38-letnega ukrajinskega državljana, osumljenca sedemnajstkratne kraje denarja in nakita starejšim osebam. Na naslove oškodovanih oseb ga je poslal neznani storilec, ki se je pretvarjal, da je zdravnik in ljudi ogoljufal tako, da se je zlagal, da je v bolnišnici njihova bližnja oseba, ki potrebuje pomoč.

38-letni ukrajinski državljan je storil skupno 17 kaznivih dejanj goljufije. 

"Zaenkrat neznani storilec je poškodovane starejše osebe v telefonskem stiku zavajal tako, da se je predstavljal kot zdravnik in od njih goljufivo zahteval denar, pri čemer je navajal, da je njihova bližnja oseba, hči/sin, sprejeta v bolnišnico in nujno potrebuje operacijo, zdravila ali drugo ter da jim bo poslal osebo, ki bo prišla po denar," so pojasnili hrvaški policisti.

Hrvaška policija
Hrvaška policija FOTO: Bobo

Storilec je 38-letnega osumljenca poslal na naslove oškodovanih oseb, da prevzame denar in zlato, ki ga je izročil zaenkrat neznanemu moškemu. Osumljenec je tako ogoljufal 17 starejših oseb, skupna nastala materialna škoda pa je ocenjena na približno 150.000 evrov.

Po obsežni kriminalistični preiskavi so osumljenca prijeli na območju Policijske uprave Primorje-Gorski Kotar.

