Lažni zdravnik starko prepričal, da mu je izročila 70.000 evrov

33-letnega Ukrajinca so na mednarodnem mejnem prehodu Bajakovo aretirali zaradi suma, da se je lažno izdajal za zdravnika in 80-letni ženski iz Dakova vzel 70.000 evrov, je v soboto sporočila hrvaška policija.

Kot poroča Net.hr, so ga v četrtek okoli 23.30 ure ustavili na mejnem prehodu, kjer so ugotovili, da ga iščejo zaradi suma goljufije 80-letne ženske iz Dakova. Odpeljali so ga na policijsko postajo, kjer so pri njem našli več kot 10.000 evrov in 200 dolarjev ter druge predmete, za katere sumijo, da so povezani s kaznivim dejanjem.

Policija je prejšnji teden opisala, da je goljufu uspelo z lažmi prepričati žensko, da bi morala plačati zdravljenje svoje hčerke. Verjela mu je in mu nato izročila 70.000 evrov.