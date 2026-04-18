Tujina

Lažni zdravnik starko prepričal, da mu je izročila 70.000 evrov

Zagreb , 18. 04. 2026 13.48 pred 47 minutami 1 min branja 4

Avtor:
A.K.
Sterejša oseba, denar

33-letni Ukrajinec se je izdajal za zdravnika in s prevaro starejši ženski iz Hrvaške odtujil 70.000 evrov. Moškega so ujeli na mednarodnem mejnem prehodu in ga aretirali.

33-letnega Ukrajinca so na mednarodnem mejnem prehodu Bajakovo aretirali zaradi suma, da se je lažno izdajal za zdravnika in 80-letni ženski iz Dakova vzel 70.000 evrov, je v soboto sporočila hrvaška policija.

Ogoljufal je ostarelo žensko.
FOTO: Shutterstock

Kot poroča Net.hr, so ga v četrtek okoli 23.30 ure ustavili na mejnem prehodu, kjer so ugotovili, da ga iščejo zaradi suma goljufije 80-letne ženske iz Dakova. Odpeljali so ga na policijsko postajo, kjer so pri njem našli več kot 10.000 evrov in 200 dolarjev ter druge predmete, za katere sumijo, da so povezani s kaznivim dejanjem.

Policija je prejšnji teden opisala, da je goljufu uspelo z lažmi prepričati žensko, da bi morala plačati zdravljenje svoje hčerke. Verjela mu je in mu nato izročila 70.000 evrov.

'Pijane noči' direktorja FBI: njegovi sodelavci zaskrbljeni

Lens
18. 04. 2026 14.33
Kaj vse tepta to ubogo Zemljo.
300 let do specialista
18. 04. 2026 14.33
Še en, ki vrača milo za "neomajno podporo"!
zmerni pesimist
18. 04. 2026 14.25
In kje je 70000 evrov
oježeš
18. 04. 2026 14.30
Misliš 60.000. Deset so jih dobili pri aretaciji.
Portal
Jennifer Lawrence je nova modna ikona za mame
Ime za fantke, ki ga v Sloveniji slišimo zelo redko
Ime za fantke, ki ga v Sloveniji slišimo zelo redko
Kaj morate vedeti, če dojite v nosečnosti ali tandemu?
Kaj morate vedeti, če dojite v nosečnosti ali tandemu?
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
zadovoljna
Portal
Tako prisrčna je hčerka princese hrvaških korenin
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka
Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka
vizita
Portal
Ko udari kruta usoda: zakonca z enako redko obliko raka, a z neomajno močjo
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšamo sladkor: to so spremembe po 3, 7 in 30 dneh
Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšamo sladkor: to so spremembe po 3, 7 in 30 dneh
Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih in kateri znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih in kateri znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
cekin
Portal
Metoda 5-4-3-2-1: Preprosto do pametnejših nakupov živil
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
moskisvet
Portal
Napačno pripravljate klobase? Te napake uničijo njihov okus
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja
Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet
Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet
7 prehranjevalnih navad, ki lahko močno vplivajo na moško plodnost
7 prehranjevalnih navad, ki lahko močno vplivajo na moško plodnost
dominvrt
Portal
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
okusno
Portal
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)
Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)
voyo
Portal
Kvartopirec
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
