Lažni zobozdravnik pulil zobe in izdeloval plombe: navodila dobil na spletu

Ob 22-letniku, ki se je predstavljal kot zobozdravnik, je v ambulanti kot medicinska sestra delala 50-letna ženska, 44-letni moški pa je izdeloval proteze. Ženska, ki je delala v zdravstvu, je po navedbah policije priskrbela anestetike in drug zobozdravstveni material, do katerega je imela dostop, kot so plombe, lepilo ter material za odtise zob.

Policija ni sporočila, ali so lažnega zobozdravnika odkrili na podlagi prijav pacientov, trojico pa so prijeli v juniju in jih ovadili zaradi nezakonitega posla, pranja denarja, poskusa napada, preprodaje drog in tatvine. Vsi so se izrekli za krive, grozi pa jim do osem let zapora.

Predsednik češke zbornice zobozdravnikov Roman Šmucler je povedal, da na Češkem v povprečju letno odkrijejo deset lažnih zobozdravnikov.

V državi se sicer tako kot ponekod drugod v Evropi soočajo s pomanjkanjem zobozdravnikov. Parlament je tako lani sprejel zakon, s katerim je olajšal zaposlovanje zobozdravnikov iz držav, ki niso članice Evropske unije.