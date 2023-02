Lažnivi republikanski kongresnik mora pred etični odbor predstavniškega doma

Santos mu je zabrusil nazaj, da ne bo nikoli predsednik ZDA. Romney je leta 2012 namreč kandidiral za predsednika in izgubil volitve proti Baracku Obami .

Kamere so ujele Romneya pri izmenjavi besed s Santosom, pri čemer sta bila oba bolj kislih obrazov. Senator iz Utaha je kasneje za CNN pojasnil, da je Santosu, ki mu je hotel stisniti roko, zabrusil, da ne sodi v kongres in ga označil za navadno sramoto.

Santos, ki je lagal praktično o vseh vidikih svojega življenjepisa, se je ob sinočnjem govoru predsednika Joeja Bidna o položaju v državi rinil v ospredje in se želel rokovati s prihajajočimi v dvorano.

Na Bidnov govor v torek niso prišli le predsednikovi gostje, ampak tudi skupina volivcev z Long Islanda v New Yorku, ki so s transparenti in glasnimi zahtevami pozivali Santosa, naj odstopi.