'Le' 11-minutni pogovor z Dudo, na katerega je Trump zamujal uro in pol

Številni politiki so po srečanju poljskega predsednika Andrzeja Dude in ameriškega predsednika Donalda Trumpa ob robu Konservativne politične akcijske konference (CPAC) namignili, da je prvi mož ZDA s svojim vedenjem ponižal Poljsko. Na dogovorjeno avdienco, ki bi morala po poročanjih trajati eno uro, naj bi namreč Trump zamudil kar uro in pol, srečanje pa je naposled trajalo le borih 11 minut.

Duda je po pogovoru sporočil, da sta se s Trumpom pogovarjala o vojaški prisotnosti ZDA na Poljskem in koncu vojne v Ukrajini. Bela hiša je po srečanju prav tako objavila izjavo, v kateri so sporočili, da sta predsednika na srečanju potrdila tesno zavezništvo med državama. "Trump je Andrzeja Dudo pohvalil za zavezanost Poljske k povečanju izdatkov za obrambo," so zapisali ter namignili, da se ameriška prisotnost na Poljskem ne bo zmanjšala.

Nemški poslovnež in generalni direktor mednarodnega izobraževalnega podjetja Franchisor Jürgen Nauditt pa je izpostavil, da je poljski predsednik Trumpa čakal uro in pol, a z njim govoril le 11 minut. "Obnašanje Trumpa in njegove ekipe do Evrope je žaljivo – zakaj vse več evropskih politikov roma k temu mafijskemu šefu po drobtinice?" Kyiv Post izpostavlja, da se je ruski predsednik Vladimir Putin podobno obnašal do več drugih svetovnih voditeljev, vključno s papežem Frančiškom.

Poslanec spodnjega doma poljskega parlamenta Marcin Bosacki je obsodil pomanjkanje profesionalnosti pri organizaciji srečanja in opozoril na dolgo čakanje in kratke pogovore. Dodal je, da je bila sicer ideja o srečanju Dude in Trumpa hvalevredna, a da je bilo vse izvedeno narobe. "Poljski predsednik stališča države ni predstavil niti na konferenci CPAC niti med skupnim novinarskim brifingom s Trumpom," je zapisal in dodal, da je madžarski premier Viktor Orbán po drugi strani izkoristil priložnost za predstavitev lastnih – proruskih in protievropskih – pogledov.