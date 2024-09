Le 30 minut pred streljanjem mati poklicala v šolo in opozorila na nevarnost

14-letnega dijaka, ki je v smrtonosnem napadu ubil štiri in ranil devet oseb, so obtožili štirih naklepnih umorov in mu sodili kot odrasli osebi. Najstniku ni bila izrečena smrtna kazen, temveč dosmrtna kazen brez možnosti pogojnega izpusta.

14-letni napadalec se je v petek pojavil na sodišču, kjer je bil obtožen umora štirih oseb, na sodišču pa se je pojavil tudi njegov 54-letni oče, ki je bil obtožen nenamernega uboja in umora druge stopnje, ker je sinu omogočil, da je dostopal do orožja.

Telefonski izpiski, ki so bili posredovani časniku Washington Post in jih je potrdila tudi agencija AP, kažejo, da je bil res v tistem času opravljen 10-minutni klic v šolo.

Spomnimo

V sredo je osumljenec v strelskem napadu na svoji srednji šoli ubil štiri osebe, od tega dva učitelja in dva 14-letna dijaka. Še osem dijakov in en učitelj je ranjenih. Dijake so evakuirali na stadion, 14-letnika pa so aretirali v kampusu. Strelski napad se je zgodil ob 10.20 po lokalnem času. Policija je bila na kraju le nekaj minut pozneje, najstniški napadalec pa se je policiji predal. Policija ga je zaslišala, prav tako je osumljenec že govoril s preiskovalci.