Le Figaro: Okolju prijazne zahodne komponente poglodale ukrajinske miši

Ukrajinska vojska je v dve leti trajajoči vojni iz zahoda prejela velike količine orožja - tako orožja sovjetske izdelave iz nekdanjih članic Varšavskega pakta in Jugoslavije, kot tudi starejših in sodobnejših zahodnih modelov različnih oborožitvenih sistemov. To s seboj prinaša tudi obilico logističnih preglavic. Če govorimo samo o tankih, so tu poleg sovjetskih in jugoslovanskih 'T-jev' še nemški Leopardi, njihova švedska različica Stridsvagn, ameriški Abramsi in britanski Challengerji. Nabor drugih oklepnih vozil je še bolj pisan.

Poleg pričakovanih težav z vzdrževanjem pa so nastopile tudi nekatere nepričakovane. Časnik, ki se sklicuje na francoskega prostovoljca v ukrajinskih vrstah, poroča o preglavicah, ki jih povzročajo glodavci. "Določeni zaščitni ovoji za električne žice so narejeni iz koruznih vlaken," je povedal francoski vojak. "Miši so pojedle kable na določenih vozilih," pravi in dodaja, da so bila nekatera vozila zaradi tega izločena iz boja. Vseeno dodaja, da gre ob vsem ostalem za bolj obrobno težavo, da pa dejstvo govori o realnosti, s katero se spopada zahodna tehnika na ukrajinskem bojišču.

Ekološka odgovornost se ob vojni slabo obnese, meni. Zahodna vozila so bila po njegovem mnenju zasnovana za "izložbeni prikaz, vendar se pogosto v mrazu in blatu ne izkažejo najbolje". "Na srečo imajo Ukrajinci na zalogi še nekaj starega sovjetskega železja," pravi.

Britansko obrambno ministrstvo je konec leta 2023 opozorilo, da se je v Ukrajini močno povečala populacija glodavcev, razlog za to pa so mila jesen in zima ter ostanki hrane na neobdelanih poljih. Po oceni Britancev glodavci iščejo zatočišče v vojaških vozilih in grizejo kable.

Napadi glodavcev na vzhodni fronti še zdaleč niso zabeleženi prvič v zgodovini. V času bitke za Stalingrad so odigrale nemajhno vlogo pri pohabljenju 22. tankovske divizije, ki je čakala v strateški rezervi v zaledju. Ko so novembra 1942 sovjetske čete sprožile operacijo Uranus z namenom, da bi odrezale in obkolile 6. nemško armado, ki je bila srdito bitko v mestu, bi morala odreagirati 22. tankovska divizija. Njeni tanki so bili med ostro zimo vkopani jarkih in pokriti s slamo, da bi jih zaščitili pred zmrzaljo.

Toda šokirani Nemci so takrat ugotovili, da večine od 104 tankov sploh ni bilo mogoče spraviti v pogon. Pri pregledu so ugotovili, da so se miši najprej zatekle v slamo, nato pa v notranjost tankov, kjer so žvečile izolacijske materiale žic in začasno paralizirale vozila. To sicer še zdaleč ni bil odločil razlog za poraz v znameniti bitki.