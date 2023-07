Le manjše odpovedi slovenskih turitov na Rodosu, potovanja tja za zdaj ostajajo

Razmere na jugu so resne, vendar pa ne gori ves Rodos, poudarjajo na slovenskih turističnih agencijah, ki organizirajo potovanja Slovencev na ta grški otok. Stanje se sicer nekoliko umirja, tudi veter piha proti jugu, kar pomeni, da se požar ne širi proti centralnemu in severnemu delu otoka, kjer se trenutno nahajajo vsi njihovi slovenski turisti. Glede nadaljnjih potovanj na Rodos sicer poteka usklajevanje med turističnimi agencijami, ki potujejo na Rodos. Budno spremljajo stanje na otoku, vendar pa za zdaj ne načrtujejo odpovedi. Tako zaenkrat na sporedu ostaja tudi sredin čarterski let, večjih odpovedi pa agencije zaradi požara ne beležijo.

"Razmere se lahko sicer spremenijo, ampak zaenkrat je situacija centralnem delu pod nadzorom," so nam povedali v turistični agenciji Kompas, ki ima trenutno na Rodosu okoli 100 slovenskih gostov. Z juga otoka so morali premestiti 12 oseb, ki sicer niso bile v nevarnosti zaradi ognja, temveč dima. Vsem so nadomestne hotelske namestitve hitro našli na varnem severu. "Če ne bi spremljali družbenih medijev in televizije, na severnem delu sploh ne bi vedeli za požar," sicer pravita Kompasovi agentki na terenu, ki poudarjata, da so razmere severu otoka povsem varne. "To je tako, kot če bi lani, ko je gorelo na Krasu, ljudem svetovali, da naj ne hodijo v Ljubljano," nam je povedal tudi povedal Matevž Horvat z agencije Kompas. Na jugo imajo Kompas sicer le manjše število nastanitev, večina jih je na severu.

icon-expand Požar na Rodosu FOTO: AP

Glede nadaljnjih potovanj na Rodos se turističnih ponudnikov, ki neposredno iz Ljubljane letijo s čarterskim letom dvakrat na teden, še dogovarjajo. "Vse bo odvisno od razvoja dogodkov, vendar pa odpovedi zaenkrat ne načrtujemo. Na sporedu tako ostaja tudi sredin čarterski let," so nam povedali pri Kompasu. Turistična agencija Relax, v sklopu katere se trenutno na Rodosu nahaja 109 slovenskih gostov, dodaja, da vse odločitve sprejemajo z mislijo na varnost gostov. V kolikor bi morali potovanje zaradi zaostritve razmer odpovedati, pa razmišljajo tudi o morebitnih nadomestnih počitnicah.

Relax je moral sicer zaradi požara z juga otoka premestiti 22 svojih gostov. "V prvi fazi smo premestili štiri, v drugi pa še ostalih 18, ki so bili sicer najprej v zbirnih centrih, od nedelje zvečer pa smo vsem našli tudi hotelsko namestitev," nam je povedal vodja odnosov z javnostmi pri agenciji Jože Režonja. Zagotovil je tudi, da nihče od njihovih gostov ni bil v neposredni nevarnosti zaradi požara. Umirjanje razmer, na severu vpliva požara ne čutijo Razmere se, kot so nam povedali pri Palmi, v sklopu katere je na otoku nekaj več kot 100 slovenskih gostov, trenutno nekoliko umirjajo, tudi zaradi smeri vetra, ki ne širi ognja. Tudi Grki so nekatere ljudi že začeli vračati na nekatera območja, ki so jih pred tem evakuirali, a so trenutno varna.

"Po podatkih, ki jih prejemamo z Rodosa, naj bi požar pogasili v roku 48 ur. Naši gosti se sicer nahajajo na drugi strani otoka, kjer ne čutijo vpliva požara, prav tako ni bilo treba evakuirati nobenega našega gosta," so nam povedali.

Turistična agencija Oskar svojih gostov na grških otokih nima, prav tako ne agencija Sonček, ki prodaja predvsem aranžmaje agencij Kompas in Palma. Relax in Kompas pa sta sporočila, da tudi na Krfu, kjer je požar izbruhnil v nedeljo zvečer, ni njihovih gostov.

Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve sicer odsvetuje potovanja na jug otoka, ne odsvetuje pa celotna potovanja na Rodos. "Prizadeto območje se nahaja v osrednjem delu otoka in na predelu naselij Lardos in Kiotari," so sporočili s turistične agencije Palma. "V ostalih letoviščih, kjer se naši gostje nahajajo, ni občutiti kakršnih koli posledic požara in gosti nemoteno uživajo svoje počitnice," so dodali. Z agencije so še sporočili, da njihovi potniki sicer trenutno ne odpovedujejo počitnic na Rodosu. Pri Relaxu so medtem zabeležili le eno takšno odpoved. "Seveda, če gost odpove potovanje, dobi povrnjen denar," je povedal Režonja.