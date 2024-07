Le milijon prebivalcev, turistov pa 18 milijonov? 'Vaše razkošje, naša beda'

Na ulicah Palme de Mallorce so se znova odvile množične demonstracije. Razlog besa domačinov pa ... Turisti. Prebivalci Majorke imajo namreč dovolj ogromnega števila turistov, ki polnijo njihove nastanitve, ceste, ulice in plaže. Glavno mesto tega španskega otoka je tako napolnilo okoli 20.000 protestnikov, ki so sporočali: "Številke ne lažejo. 1.232.014 prebivalcev, 18 milijonov turistov."

OGLAS

Več tisoč protestnikov se je z živobarvnimi zastavami in transparenti, ki so množičnemu turizmu napovedali boj, prebijalo po tistih najbolj turističnih ulicah glavnega mesta na Majorki. K protestu je po poročanju portala France 24 pozvalo približno 80 organizacij in družbenih skupin, ki si želijo omejiti čezmerni turizem na Balearskih otokih.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP









Protest proti množičnemu turizmu na Majorki icon-picture-layer-2 1 / 6

Organizacije opozarjajo, da je trenutni turistični model javne storitve privedel do točke preloma, da škoduje naravnim virom, ob tem pa lokalnemu prebivalstvu otežuje dostop do stanovanj. "Vaše razkošje, naša beda," je tako sporočal eden od transparentov, ki so se dvigovali nad množico. Na drugem pa je pisalo: "Ne gre za fobijo pred turisti, temveč za številke. 1.232.014 prebivalcev, 18 milijonov turistov." Pa ti zapisi držijo? Kot piše medij, je Balearske otoke lani obiskalo rekordnih 17,8 milijona ljudi, letos pa naj bi bile te številke še višje. Transparenti so zato napovedovali spremembe ter sporočali, da je čas, da se na otoku turizem omeji.

Med najbolj turističnimi Balearskimi otoki so prav Majorka, Menorka in Ibiza.

Po besedah organizatorjev se je shoda udeležilo okoli 50 tisoč protestnikov, policija pa ocenjuje, da jih je bilo okoli 20 tisoč. Pred tem je delegacija centralne vlade na otokih dejala, da jih je bilo v resnici 12.000. 'Lokalni prebivalci bi morali biti tisti, ki določajo pravila igre' Protesti se na otokih sicer odvijajo že več mesecev. Eden večjih se je odvil konec maja, ko je na ulicah prav tako protestiralo več tisoč ljudi. "Naši otoki niso naprodaj," se je takrat glasil slogan, s katerim so se borili proti množičnemu turizmu. A ne le prenatrpanost otoka ter posledična rast cen, lokalni prebivalci imajo težave zaradi turistov tudi pri dostopu do nepremičnin.