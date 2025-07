V Londonu strmoglavilo manjše letalo, ki je poletelo iz Pulja

Po spletu je zaokrožilo več fotografij in videoposnetkov s kraja, kjer se v zrak dvigata gost črn dim in ogenj.

V nesreči je bilo udeleženo letalo Beech B200 Super King Air, ki je vzletelo ob 15.48, poroča SkyNews. Koliko oseb je bilo na letalu, še ni znano.

Letalo je v nedeljo poletelo iz Aten v Grčiji v Pulj na Hrvaškem, nato pa proti Londonu. V nedeljo zvečer naj bi se vrnilo v Lelystad na Nizozemskem, poroča AP.

Po pripovedovanju prič, ki so bile v času nesreče na letališču, naj bi letalo strmoglavilo le nekaj sekund po vzletu. Nekateri potniki so nesrečo videli, ko so že sedeli na letalu in čakali na vzlet. Letalo s potniki so vrnili na terminal, let pa odpovedali.

Letališče je že od nedelje popoldne zaprto, vse potnike, ki bi morali danes potovati z omenjenega letališča, naprošajo, naj se za informacije in napotke obrnejo na letalske družbe.

Na terenu so že policisti in preiskovalci letalskih nesreč, poročajo mediji.