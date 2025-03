Le nekaj ur po dogovoru med Putinom in Trumpom novi zračni napadi

Kljub temu pa sta obe strani ponoči sprožili zračne napade z brezpilotniki na cilje v Ukrajini in Rusiji. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je povedal, da je ruski napad v Sumiju povzročil več škode na civilnih objektih in tudi bolnišnici. "Tovrstni nočni ruski napadi uničujejo naš energetski sistem, našo infrastrukturo in življenja. Dejstvo, da tokratni napad ni izjema, dokazuje, da je na Rusijo potrebno vršiti pritisk zavoljo miru."

Rusija je prav tako izvedla napad v regiji Dinpropetrovsk, kjer je del železniškega omrežja ostal brez elektrike, vendar promet ni bil ustavljen, so sporočili iz državnega podjetja Ukrzaliznica.

Zelenski se je dotaknil tudi pogovora med Trumpom in Putinom in dejal, da je Putin "danes v osnovi zavrnil predloge za celovito prekinitev ognja. Svet bi moral zavrniti vsakršne poskuse Putin za podaljševanje vojne." Zaveznik je pozval k krepitvi pomoči Ukrajini in nove sankcije proti Rusiji. Zelenski je sicer podprl dogovor o nenapadanju energetske infrastrukture.

Toda napadi so potekali tudi na drugi strani meje. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je protizračna obramba sestrelila 57 ukrajinskih dronov. Uradniki iz južne ruske regije Krasnodar so sporočili, da je napad z dronom povzročil manjši požar v skladišču nafte. "Pogorišče je veliko 20 kvadratnih metrov. Poškodovan je cevovod med rezervoarji," so sporočili iz lokalne civilne zaščite.