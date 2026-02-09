Le nekaj ur po izpustitvi so ga 'ugrabili' in ponovno aretirali

Machadova je sporočila, da je bil Guanipa, vodja stranke Primero Justicia (Pravica na prvem mestu), ugrabljen v nedeljo zvečer, le nekaj ur po tem, ko so ga izpustili iz pripora v soseski Los Chorros v prestolnici Caracas. V objavi na omrežju X je zahtevala njegovo takojšnjo izpustitev. "Močno oboroženi moški v civilnih oblačilih so prišli v štirih vozilih in ga na silo odpeljali," je zapisala.

Juan Pablo Guanipa FOTO: AP

Njegov sin Ramon Guanipa pa je v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, dejal, da so očeta na silo odpeljali močno oboroženi moški v civilu. Državno tožilstvo je v današnji izjavi sporočilo, da je bil nekdanji podpredsednik venezuelske narodne skupščine Guanipa ponovno pridržan, ker naj bi kršil pogoje izpustitve, pri čemer se je sklicevalo zlasti na prepoved javnega govora, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tožilstvo je ob tem zanj zahtevalo hišni pripor.

Izpuščen po več kot osmih mesecih

Guanipa, tesen zaveznik Nobelove nagrajenke za mir Machadove, je bil pred tem v nedeljo izpuščen po več kot osmih mesecih v zaporu zaradi obtožb vodenja teroristične zarote, potem ko se je več mesecev skrival. Kmalu po izpustitvi je po poročanju AFP obiskal več centrov za pridržanje v Caracasu, kjer se je srečal s sorodniki političnih zapornikov in govoril z mediji.

Juan Pablo Guanipa FOTO: AP