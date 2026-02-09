Naslovnica
Tujina

Le nekaj ur po izpustitvi so ga 'ugrabili' in ponovno aretirali

Caracas, 09. 02. 2026

Avtor:
Ne.M. STA
Juan Pablo Guanipa

Vidnega venezuelskega opozicijskega politika Juana Pabla Guanipo so v nedeljo zvečer "ugrabili" v Caracasu, le nekaj ur po izpustitvi iz zapora, sta sporočila njegov sin in vodja venezuelske opozicije Maria Corina Machado. Državno tožilstvo v Caracasu je medtem sporočilo, da je bil Guanipa ponovno pridržan zaradi kršenja pogojev izpustitve.

Machadova je sporočila, da je bil Guanipa, vodja stranke Primero Justicia (Pravica na prvem mestu), ugrabljen v nedeljo zvečer, le nekaj ur po tem, ko so ga izpustili iz pripora v soseski Los Chorros v prestolnici Caracas. V objavi na omrežju X je zahtevala njegovo takojšnjo izpustitev. "Močno oboroženi moški v civilnih oblačilih so prišli v štirih vozilih in ga na silo odpeljali," je zapisala.

Juan Pablo Guanipa
Juan Pablo Guanipa
FOTO: AP

Njegov sin Ramon Guanipa pa je v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, dejal, da so očeta na silo odpeljali močno oboroženi moški v civilu.

Državno tožilstvo je v današnji izjavi sporočilo, da je bil nekdanji podpredsednik venezuelske narodne skupščine Guanipa ponovno pridržan, ker naj bi kršil pogoje izpustitve, pri čemer se je sklicevalo zlasti na prepoved javnega govora, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tožilstvo je ob tem zanj zahtevalo hišni pripor.

Izpuščen po več kot osmih mesecih

Guanipa, tesen zaveznik Nobelove nagrajenke za mir Machadove, je bil pred tem v nedeljo izpuščen po več kot osmih mesecih v zaporu zaradi obtožb vodenja teroristične zarote, potem ko se je več mesecev skrival. Kmalu po izpustitvi je po poročanju AFP obiskal več centrov za pridržanje v Caracasu, kjer se je srečal s sorodniki političnih zapornikov in govoril z mediji.

Juan Pablo Guanipa
Juan Pablo Guanipa
FOTO: AP

Vidni opozicijski politik je bil med najmanj 30 ljudmi, ki so bili v nedeljo izpuščeni, je sporočila organizacija za človekove pravice Foro Penal, ki nudi pomoč političnim zapornikom v Venezueli.

Guanipa so izpustili, potem ko je venezuelska vlada pod pritiskom ZDA, ki so v začetku leta prijele in odstavile dolgoletnega predsednika Nicolasa Madura, obljubila, da bo sprejela zakon o amnestiji in izpustila več političnih zapornikov.

Po podatkih Foro Penal je v Venezueli približno 800 političnih zapornikov. Mnogi so bili aretirani med protesti proti Madurovi ponovni izvolitvi leta 2024, ko so volitve zaznamovale številne obtožbe o goljufijah.

venezuela Juan Pablo Guanipa opozicija politik

Valižanska princ in princesa 'zaskrbljena' zaradi Epsteinovih dokumentov

patogen
09. 02. 2026 12.01
Levičarju socialistu ne uideš zlahka iz rok. Takšne izkušnje so bile nekoč tudi na Golem. Kjer so poznali dvomotorce in trimotorce povratnike.
Odgovori
+1
1 0
