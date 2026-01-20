Le Penova kljub obsodbi zanika krivdo za zlorabo sredstev EU

Nekdanja evropska poslanka in trenutna vodja poslanske skupine skrajno desnega Nacionalnega zbora je danes znova zanikala odgovornost za zlorabe evropskih sredstev, za katero je bila marca lani spoznana za krivo skupaj s še več predstavniki stranke Nacionalni zbor (RN). Uslužbenci, za katere je plačeval Evropski parlament, naj bi dejansko delali na notranjih zadevah stranke, vse skupaj naj bi se dogajalo med letoma 2004 in 2016.
Marine Le Pen je dejala, da si je več poslancev iz njene stranke delilo pomočnike v Evropskem parlamentu, in dodala, da parlament tega več let ni preverjal in da ni mislila, da bi to lahko povzročilo kakršnekoli težave, poročata francoska tiskovna agencija AFP in nemška dpa.
Pritožila se je tudi nad tem, da so njeni stranki očitali, da je vzpostavila "sistem" za zlorabo evropskih sredstev. "Primere pomočnikov bi morali preučiti posamezno, enega za drugim," je dejala.
Sodišče je njeno pritožbo začelo obravnavati pred tednom dni, Le Pen pa je že ob začetku postopka skušala krivdo prevaliti na Evropski parlament, češ da članov njene stranke niso pravočasno opozorili na to, da kršijo pravila.
"Če je res prišlo do kakršnekoli kršitve, potem Evropski parlament ni opravil svoje vloge," je dejala.
Le Penova je bila obsojena na štiri leta zaporne kazni, od tega dve leti pogojne, 100.000 evrov globe in pet let prepovedi kandidiranja za politične funkcije.
Političarka, ki vseskozi vztraja pri svoji nedolžnosti, se je na obsodbo pritožila. Obravnava naj bi trajala mesec dni, odločitev pa je pričakovati poleti.
Od odločitve je odvisna njena politična prihodnost - na nitki visi zlasti možnost, da Le Pen prihodnje leto še četrtič kandidira za predsednico države. Prav na teh volitvah naj bi bile njene možnosti za osvojitev položaja najboljše doslej.
