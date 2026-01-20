Le Penova kljub obsodbi zanika krivdo za zlorabo sredstev EU

Nekdanja evropska poslanka in trenutna vodja poslanske skupine skrajno desnega Nacionalnega zbora je danes znova zanikala odgovornost za zlorabe evropskih sredstev, za katero je bila marca lani spoznana za krivo skupaj s še več predstavniki stranke Nacionalni zbor (RN). Uslužbenci, za katere je plačeval Evropski parlament, naj bi dejansko delali na notranjih zadevah stranke, vse skupaj naj bi se dogajalo med letoma 2004 in 2016.

Marine Le Pen je dejala, da si je več poslancev iz njene stranke delilo pomočnike v Evropskem parlamentu, in dodala, da parlament tega več let ni preverjal in da ni mislila, da bi to lahko povzročilo kakršnekoli težave, poročata francoska tiskovna agencija AFP in nemška dpa.

Pritožila se je tudi nad tem, da so njeni stranki očitali, da je vzpostavila "sistem" za zlorabo evropskih sredstev. "Primere pomočnikov bi morali preučiti posamezno, enega za drugim," je dejala.