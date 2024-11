Le Penova obtožena poneverbe sredstev EU, bo lahko kandidirala za predsednico?

Pariški tožilec pa zdaj zahteva denarno kazen v višini 300.000 evrov, pet let zapora in kazen nastopanja na javnih funkcijah z začasno izvršitvijo, kar pomeni, da bi prepoved kandidiranja začela veljati takoj. Če jo bo sodišče spoznalo za krivo obtožb, se lahko Le Penova poslovi od kandidature in morebitne zmage na volitvah.

Sojenje bo sicer trajalo do 27. novembra, nato pa bodo sodniki razmislili o sodbi in izreku kazni, pri čemer bodo upoštevali zahteve tožilstva, poroča Guardian. Sodba bo najverjetneje objavljena šele v začetku leta 2025.

Le Penova, njena stranka in še 24 drugih oseb – uradnikov iz stranke, zaposlenih, nekdanjih poslancev in parlamentarnih pomočnikov – so obtožene, da so z denarjem Evropskega parlamenta plačevale osebje v Franciji, ki je delalo za njihovo stranko, ki se je takrat imenovala Nacionalna fronta. Stranka Le Penove je sicer tako kot druge skrajno desne stranke po vsej celini na vzponu, dosegli so zelo dobre rezultate tudi na junijskih evropskih volitvah.

"Zakon velja za vse," je dejal tožilec Nicolas Barret na sodišču.

Le Penova pa je bila kritična, dejala je, da je po njenem mišljenju "želja tožilcev odvzeti Francozom možnost, da bi volili, kogar želijo". Sicer trdi, da je nedolžna. "Nikakor nimam občutka, da bi storila niti najmanjšo nepravilnost ali nezakonito dejanje."

Tožilec je opozoril tudi na domnevni sistem lažnih zaposlitev, na katerega so prvič postali pozorni leta 2015, zajema pa pogodbe parlamentarnih pomočnikov med letoma 2004 in 2016. Tožilci zdaj trdijo, da so pomočniki delali izključno za stranko zunaj parlamenta. Ko so Le Penovo prejšnji mesec vprašali, kako natančno je izbirala svoje parlamentarne pomočnike in kakšne so bile njihove naloge, je večkrat odgovorila, da se ne spomni.

Organi Evropskega parlamenta so sicer navedli, da je zakonodajni organ s programom zaposlovanja izgubil tri milijone evrov. Stranka Le Penove je vrnila milijon evrov, a po njihovih besedah to ne pomeni priznanje krivde.