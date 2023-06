Le trenutke po tem, ko se je poročil, je umrl zaradi krvnega strdka

Ko se pripravljaš na najsrečnejši dan v življenju, zagotovo ne pričakuješ, da se bo ta končal tako tragično kot se je za Johnnie Mae Davis . S svojim 48-letnim fantom Torazejem Davisom se je poročila 19. junija v Nebraski. Vendar se je veselje hitro spreobrnilo v žalost in nejevero. 48-letnik se je namreč zgrudil po tleh in umrl zaradi krvnega strdka.

Prijatelji so povedali, da se je par veselil svojega velikega dne, potem ko sta nedavno doživela dve zaporedni izgubi, vključno s smrtjo očeta Johnnie Mae. Približno uro po obredu se je namreč njen mož zgrudil na tla, srce pa mu je nehalo biti. "To je bil najsrečnejši dan v njegovem življenju. Na njegovem obrazu sem lahko videla nasmeh in kako srečen je bil," je dejala ženina sodelavka.

"Zgodilo se je v nekaj sekundah," je dejal eden od prisotnih.

"To je bila njegova energija, vedela sem, da je bil to zanj čudovit dan." Po tragediji so prijatelji sprožili kampanjo, s katero želijo zbrati 100.000 funtov za pomoč pri pogrebnih stroških za Torazeja in denar za pomoč novi nevesti pri njunih otrocih.

"Resnično želimo poudariti, da želimo poskrbeti zanjo in za njene otroke ter nas same," je dodala Millerjeva. Do torka zjutraj je bilo zbranih več kot 21.000 funtov.