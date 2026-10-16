Teslin lebdeči avto: na predstavitvi brez voznika preskočil kolono

V teksaškem testnem centru, ki pripada SpaceX-u, so v četrtek predstavili novo električno športno vozilo Roadster, ki lahko od 0 do 100 km/h pospeši v manj kot sekundi.
V impresivni predstavitvi se je Roadster povzpel po ogromni ukrivljeni klančini in se obrnil na glavo. Nato je avtomobil poletel z rampe, se obrnil, počasi lebdel in pristal na tleh, zahvaljujoč potisnikom na stisnjen zrak iz desetih šob, pritrjenih na spodnji del vozila.
V vozilu na predstavitvi ni bilo nikogar, po besedah Muska zato, "da ne bi koga ubili", saj tudi sam ni bil popolnoma prepričan v uspeh lebdečega avtomobila.
Sledil je še prikaz, ko je Roadster preskočil vrsto Teslinih vozil, nato pa je razkazal še svojo moč in rekordno pospešil do 100 km/h.
"Potrebujemo občinstvo, ki bo dokazalo, da to ni umetna inteligenca ali superinteligenca. Ljudem lahko poveste, da ste to videli na lastne oči, saj temu, kar boste videli, ne boste verjeli," je Musk dejal občinstvu na predstavitvi.
Preoptimistična časovnica?
Kljub impresivnim prizorom še ni znano, ali bo avtomobil dejansko lahko letel na daljše razdalje in ne zgolj lebel in preskakoval objekte, navaja CNN. V zadnjih letih je sicer opazen izrazit napredek na področju električnih letal, ki vzletajo in pristajajo vertikalno, a obstaja še veliko ovir, predvsem glede teže, ki preprečujejo, da bi takšna vozila lahko dejansko letela do točke, ki bi si jo zamislil voznik. Roadsterja naj bi začeli izdelovati že čez dve leti, cena ni znana.
V časovnico so številni izjemno skeptični, saj je Tesla še leta 2017 začela sprejemati 50.000 dolarjev varščine za novega Roadsterja, ki bi moral luč sveta ugledati že pred skoraj dvema letoma, poroča CNBC.
Prototip avtomobila ima 10 šob, ki jih je Musk opisal kot ultravisokotlačne zračne rezervoarje, ki omogočajo pogon tako v zraku kot hitro pospeševanje na tleh. Tehnologijo so razvili v sodelovanju z vesoljskim transportnim podjetjem SpaceX, ki je prav tako v lasti Muska.
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