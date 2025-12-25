Naslovnica
'Ledena apokalipsa': 56 stopinj pod ničlo, mnogi ujeti v zasneženih domovih

Tiksi, 25. 12. 2025 07.39 pred 31 minutami 2 min branja 8

Avtor:
M.P.
Zima v Jakutiji

Sibirija se sooča z rekordnim mrazom. Temperature v Jakutiji so se spustile na –56 stopinj Celzija, vas Tiksi pa je že tretji dan ujeta v močan snežni metež. Šole so odpovedale pouk, vrtci so zaprti. Sneg se nabira pred vhodnimi vrati hiš, zaradi česar so številni ujeti v svojih domovih. Meteorologi medtem napovedujejo, da bi lahko temperature padle celo do –60 stopinj Celzija.

Ekstremno vreme v ruski Sibiriji je podrlo vse doslej postavljene rekorde, poroča portal Zoom News. V Jakutiji, enem najhladnejših poseljenih območij na svetu, so temperature padle na 56 stopinj Celzija pod ničlo, kar naj bi bila trenutno najnižja temperatura, zabeležena na Zemlji.

Zimske temperature se sicer na tem območju običajno gibljejo med –40 in –50 stopinj Celzija, še nekoliko nižje temprature, ki so jih izmerili, pa bi lahko postal resen razlog za skrbi. Hud mraz namreč neposredno vpliva na javno zdravje in vsakodnevne dejavnosti, saj je lahko že nekaj minut, preživetih na prostem, nevarnih. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ledena apokalipsa", kot so neprecedenčen mraz označili na portalu Nexta, je zato ustavila življenje tamkajšnjih prebivalcev. Oblasti so sprejele več previdnostnih ukrepov, vključno z zaprtjem šol in vrtcev za nedoločen čas ter izdajo strogih priporočil prebivalcem, naj ostanejo v zaprtih prostorih in tako poskrbijo za svojo varnost.

Ponekod sicer ljudje niti ne morejo zapustiti svojega doma. Obalna vas Tiksi se namreč sooča s še posebej hudimi razmerami. Zadnje tri dni je območje zajela obsežna snežna nevihta, ki je celotno regijo prekrila z develo plastjo snega. Sneg je prekril številne vhode in povsem blokiral prometnice, močan veter pa je ob tem še dodatno zmanjšal vidljivost skoraj na nič.

Zima v Jakutiji
Zima v Jakutiji
FOTO: Profimedia

Medtem ko so številni ostali ujeti v svojih domovih, razmere dodatno težavo predstavljajo tudi za reševalne službe, ki se odzivajo na klice na pomoč.

Meteorologi medtem opozarjajo, da se bo ekstremno vreme še nadaljevalo. Temperature naj bi se v prihodnjih dneh še dodatno spustile in dosegle celo –60 stopinj Celzija. Lokalne uprave so urgentne službe postavile v stanje visoke pripravljenosti.

sibirija rusija mraz led apokalipsa

Kristjani s polnočnicami pričakali božič

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Banion
25. 12. 2025 08.38
je mujo našel tržno nišo za zmrtovalnike. Prodjal jih je eskimom z utemeljitvijo, zakaj bi seksali na -50 ko lahko na -20
Odgovori
0 0
Zalchi
25. 12. 2025 08.30
A je že konec globalnega segrevanja? Sej sm hotu Greto vprašat, pa se mi ne javlja, Nika pa očitno še spi
Odgovori
+1
1 0
Sandi11
25. 12. 2025 08.25
Kako se človek sploh naseli v takšnih krajih?
Odgovori
-1
1 2
Haloška ikebana
25. 12. 2025 08.25
Kaj tam še niso slišali za globalno segrevanje???
Odgovori
+0
1 1
DasaizDalasa
25. 12. 2025 08.24
Če jih pošljejo na fronto v ukrajino se gredo v bistvu malo pogret, vendar obstoji nevarnost, da se vrnejo v krsti.
Odgovori
-2
0 2
zdravnik007
25. 12. 2025 08.30
kmalu boš ti šel v Ukrajino na fronto, tko načrtuje vonderlajna
Odgovori
+3
3 0
Spijuniro Golubiro
25. 12. 2025 08.23
To je blo jega dne. To ni več važnu.
Odgovori
+0
1 1
Pfolca
25. 12. 2025 08.21
Pride na novo leto otoplitev -30st
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
