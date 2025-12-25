'Ledena apokalipsa': 56 stopinj pod ničlo, mnogi ujeti v zasneženih domovih

Ekstremno vreme v ruski Sibiriji je podrlo vse doslej postavljene rekorde, poroča portal Zoom News. V Jakutiji, enem najhladnejših poseljenih območij na svetu, so temperature padle na 56 stopinj Celzija pod ničlo, kar naj bi bila trenutno najnižja temperatura, zabeležena na Zemlji. Zimske temperature se sicer na tem območju običajno gibljejo med –40 in –50 stopinj Celzija, še nekoliko nižje temprature, ki so jih izmerili, pa bi lahko postal resen razlog za skrbi. Hud mraz namreč neposredno vpliva na javno zdravje in vsakodnevne dejavnosti, saj je lahko že nekaj minut, preživetih na prostem, nevarnih.

"Ledena apokalipsa", kot so neprecedenčen mraz označili na portalu Nexta, je zato ustavila življenje tamkajšnjih prebivalcev. Oblasti so sprejele več previdnostnih ukrepov, vključno z zaprtjem šol in vrtcev za nedoločen čas ter izdajo strogih priporočil prebivalcem, naj ostanejo v zaprtih prostorih in tako poskrbijo za svojo varnost. Ponekod sicer ljudje niti ne morejo zapustiti svojega doma. Obalna vas Tiksi se namreč sooča s še posebej hudimi razmerami. Zadnje tri dni je območje zajela obsežna snežna nevihta, ki je celotno regijo prekrila z develo plastjo snega. Sneg je prekril številne vhode in povsem blokiral prometnice, močan veter pa je ob tem še dodatno zmanjšal vidljivost skoraj na nič.

Zima v Jakutiji FOTO: Profimedia