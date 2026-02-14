Ledena cesta, kjer je uporaba varnostnih pasov prepovedana

Med glavnima estonskima otokoma so vzpostavljene redne trajektne linije, 9000 prebivalcev otoka Hiiumaa pa se na otok Saaremaa z 31.000 prebivalci odpravi po nakupih, na delo in v šolo. Z večjega otoka je nato povezava do celinske Estonije.
Odsek morja je v več tednih mraza počasi zmrzoval, vse več težav s plovbo skozi led so imeli tudi trajekti, domačini pa so se na lastno pest na pot z avtomobilom podali po ledu.
Da bi zagotovili večjo varnost, so oblasti odredile stroge inšpekcijske preglede ledu in tako imenovano ledeno cesto v nedeljo tudi uradno odprle.
Omejitev hitrosti
Estonsko gradbeno podjetje je vzpostavilo koridor, kjer je promet dovoljen. Delavci na vsakih 100 metrov preverjajo debelino ledu - ta mora biti debel najmanj 24 centimetrov.
Ker se led nenehno spreminja, premikajo tudi koridor za vožnjo, ob tem pa delavci v led vrežejo razpoke in rebra, ki zagotavljajo še večjo varnost.
Na ledeno cesto lahko zapeljejo le vozila, ki so lažja od 2,5 tone, hitrost je omejena na manj kot 20 kilometrov na uro ali med 40 in 70 kilometrov na uro. Vmesne hitrosti lahko povzročajo vibracije, ki led poškodujejo. Na ledu se je prepovedano ustavljati, obvezna je tudi večja varnostna razdalja. In morda še najbolj nekonvencionalno pravilo: potniki v avtomobilu ne smejo uporabljati varnostnega pasu, da lahko v primeru nesreče čim prej izstopijo oziroma priplavajo iz avtomobila. Tudi vrata avtomobila ne smejo biti zaklenjena.
Ledeno cesto med otokoma so nazadnje odprli pred osmimi leti, od takrat so bile zime premile, poroča AP.
