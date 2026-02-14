Naslovnica
Tujina

Ledena cesta, kjer je uporaba varnostnih pasov prepovedana

14. 02. 2026

Avtor:
N.L.
Ledena cesta v Estoniji

Baltske države so že več tednov v primežu hudega mraza. V Estoniji je ob temperaturah minus 10 stopinj Celzija zamrznil tudi 20-kilometrski pas morja med otokoma Saaremaa in Hiiumaa. Namesto s trajekti se okoli 40 tisoč prebivalcev z otoka na otok po novem odpravi z avtomobilom po vsaj 24 centimetrov debelem ledu. Na odseku ledene ceste velja tudi posebno pravilo - potniki v avtomobilu ne smejo uporabljati varnostnih pasov.

Med glavnima estonskima otokoma so vzpostavljene redne trajektne linije, 9000 prebivalcev otoka Hiiumaa pa se na otok Saaremaa z 31.000 prebivalci odpravi po nakupih, na delo in v šolo. Z večjega otoka je nato povezava do celinske Estonije.

Odsek morja je v več tednih mraza počasi zmrzoval, vse več težav s plovbo skozi led so imeli tudi trajekti, domačini pa so se na lastno pest na pot z avtomobilom podali po ledu.

Da bi zagotovili večjo varnost, so oblasti odredile stroge inšpekcijske preglede ledu in tako imenovano ledeno cesto v nedeljo tudi uradno odprle.

Omejitev hitrosti

Estonsko gradbeno podjetje je vzpostavilo koridor, kjer je promet dovoljen. Delavci na vsakih 100 metrov preverjajo debelino ledu - ta mora biti debel najmanj 24 centimetrov.

Ker se led nenehno spreminja, premikajo tudi koridor za vožnjo, ob tem pa delavci v led vrežejo razpoke in rebra, ki zagotavljajo še večjo varnost.

Na ledeno cesto lahko zapeljejo le vozila, ki so lažja od 2,5 tone, hitrost je omejena na manj kot 20 kilometrov na uro ali med 40 in 70 kilometrov na uro. Vmesne hitrosti lahko povzročajo vibracije, ki led poškodujejo. Na ledu se je prepovedano ustavljati, obvezna je tudi večja varnostna razdalja. In morda še najbolj nekonvencionalno pravilo: potniki v avtomobilu ne smejo uporabljati varnostnega pasu, da lahko v primeru nesreče čim prej izstopijo oziroma priplavajo iz avtomobila. Tudi vrata avtomobila ne smejo biti zaklenjena.

Ledeno cesto med otokoma so nazadnje odprli pred osmimi leti, od takrat so bile zime premile, poroča AP.

