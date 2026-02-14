Ledena cesta, kjer je uporaba varnostnih pasov prepovedana

Med glavnima estonskima otokoma so vzpostavljene redne trajektne linije, 9000 prebivalcev otoka Hiiumaa pa se na otok Saaremaa z 31.000 prebivalci odpravi po nakupih, na delo in v šolo. Z večjega otoka je nato povezava do celinske Estonije.

Odsek morja je v več tednih mraza počasi zmrzoval, vse več težav s plovbo skozi led so imeli tudi trajekti, domačini pa so se na lastno pest na pot z avtomobilom podali po ledu.

Da bi zagotovili večjo varnost, so oblasti odredile stroge inšpekcijske preglede ledu in tako imenovano ledeno cesto v nedeljo tudi uradno odprle.