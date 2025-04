Ledena terapija: V Parizu zaradi kriokomore umrla ženska, ena na intenzivni negi

V pariški telovadnici On Air se je zaradi kriokomore zgodila nesreča, ki je terjala smrtno žrtev. 29-letnica, ki je bila tam tudi zaposlena, se je zaradi puščanja dušika iz hladilne komore, ki so jo popravljali prejšnji dan, nenadoma zgrudila. Tekoči dušik nima barve in vonja in se v krioterapiji uporablja za ustvarjanje temperatur pod ničlo. Ko so v telovadnico prispeli reševalci, je srčni zastoj doživela tudi 34-letnica. Reševalci so v bolnišnico odpeljali še tri osebe, ki so ženske poskusile oživljati, 150 ljudi pa so evakuirali iz stavbe, poroča Guardian.

V izjavi je pariško tožilstvo sporočilo, da policija in delovni inšpektorji preiskujejo vzrok smrti in poškodbe. "Izvedeni bosta obdukcija in toksikološka analiza, da se ugotovi natančen vzrok smrti," je dejal tiskovni predstavnik.

Krioterapija je širok izraz, ki se uporablja za opis različnih oblik zdravljenja z uporabo ekstremnega mraza na telesu. Priljubljena je pri vrhunskih športnikih za lajšanje mišičnih poškodb, bolečin in vnetij ter izboljšanje krvnega obtoka. Če smo dve do tri minute izpostavljeni temperaturam pod lediščem, se telo odzove tako, da omeji pretok krvi in sprošča hormone, vključno z adrenalinom in endorfini. Srce črpa hitreje in poveča pretok krvi, s čimer poveča oskrbo telesa s kisikom, pospeši obnovo tkiva ter zmanjša bolečine in otekline mišic.

V svoji najosnovnejši obliki postopek vključuje postavitev ledenega obkladka na kožo. Sodobna krioterapija vključuje uporabo tekočega dušika ali dušikovega oksida za izpostavljanje telesa ekstremnih temperaturam v kopelih ali kabinah.

Uporaba terapije je vse bolj razširjena med vrhunskimi športniki in športnimi ekipami, krioterapija celega telesa pa je postala trend dobrega počutja.