Ledeni plošči dveh najpomembnejših ledenikov na Antarktiki se pospešeno lomita

Znanstveniki že vrsto let opozarjajo, da so ledeniki izjemno občutljivi na podnebne spremembe. V zadnjih letih pa se posledice podnebnih sprememb vse bolj kažejo na tanjšanju ledenih plošč. Po tem, ko so satelitski posnetki projekta Kopernik Evropske vesoljne agencije pokazali, da se je od največje arktične ledene police 79N na severovzhodu Grenlandije odlomil velik del ledu, so znanstveniki v novi raziskavi opozorili tudi na pospešeno razpadanje pomembnih ledenikov na Antarktiki.

Nova raziskava, ki so jo objavili v znanstveni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences, pa je pokazala, da so ogroženi sami temelji dveh najpomembnejših ledenikov na Antarktiki – Thwaites in Pine Island. Poškodbe na ledenih policah, ki so nastajale v zadnjih desetletjih, namreč pospešujejo taljenje omenjenih ledenikov in bi lahko v prihodnosti povzročile zrušenje ledenih plošč.

Ekipa raziskovalcev, ki jo vodi strokovnjak za satelitsko daljinsko zaznavanje Stef Lhermitte s Tehnološke univerze v Delftu na Nizozemskem, je analizirala satelitske podatke poškodovanih območij ledenikov od leta 1997 do 2019. Posnetki so pokazali močno razpokane predele in odprte zlome v ledenikih. "Vedeli smo, da sta speča velikana prav tista, ki izgubljata veliko kilometrov (ledu), vendar kako veliko in koliko ledenika še ostaja, je za zdaj še velika neznanka. Ti ledeni polici sta v zgodnji fazi razpada, začenjata razpadati," je za CNNpojasnil Lhermitte. Raziskovalci predvidevajo, da se bosta ledeni plošči še naprej lomili.