Ledeni prizori iz ZDA: Ko se vrela voda takoj spremeni v sneg, kaos na cestah ...

ZDA so v primežu ledenega oklepa. Ciklon 'bomba' še naprej pustoši po državi in povzroča številne težave. Temperaturni rekord so izmerili v Montani. Od tam prihaja posnetek, kako se vrela voda na ledenem zraku v trenutku spremeni v sneg.

Zgodovinski 'ciklon bomba' še naprej pustoši po ZDA. V petek so rekordno nizke temperature zabeležili v Havru, mestu v Montani, ki leži v bližini kanadske meje. Tam so izmerili ledeni rekord: -39 stopinj Celzija. Eden izmed prebivalcev Montane je, da bi ponazoril, kako mrzlo je, izvedel 'fotogeničen' eksperiment. V zrak je vrgel vrelo vodo, ki se je takoj spremenila v sneg. Kot pojasnjuje naš hišni prognostik Rok Nosan, vroča voda pri zelo nizkih temperaturah zraka namreč zmrzne prej kot mrzla voda. Če bi mrzlo vodo vrgli v zrak, bi se z njo le polili, medtem ko se vroča voda zelo hitro spremeni v ledene kristalčke. Kaos na zaledenelih cestah ZDA je v primežu ledenega vremena. Ekstremni zimski pogoji so terjali že vsaj 17 življenj, piše Sky News. Večina smrti je posledica prometnih nesreč na poledenelih cestah. Približno milijon domov in podjetij na vzhodu ZDA in v Teksasu je ostalo brez elektrike. Dežurne službe si, kot pišejo ameriški mediji prizadevajo obnoviti oskrbo z električno energijo, vendar se pri tem spopadajo z močnimi vetrovi.