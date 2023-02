Ledeni sunki z –77 stopinjami Celzija v ZDA ohladili zrak

V zvezni državi Maine, v Quebecu in v delih vzhodne Kanade pričakujejo najnižje temperature od 80. let naprej.

V Bostonu, Worcestru in v New Yorku so zaradi izrednih razmer zaprli javne šole. V New Yorku so izdali oznako za nujne primere, ki brezdomcem dovoljuje, da se na toplo zatečejo v katero koli zavetišče. V metropoli sicer pričakujejo temperature ohlajene na –23 stopinj Celzija.