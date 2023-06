Na rdečo preprogo na Ljubljanskem gradu je prišel prvi jugoslovanski paparac. To je Jadran Lazić, ki je na Ljubljanskem gradu razstavil fotografije svoje dolgoletne kariere. Začel je namreč že v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja in skorajda ni zvezde, ki je ne bi ujel v objektiv, saj je fotografiral vse zvezdnike, od Elizabeth Taylor pa do Chucka Norrisa.