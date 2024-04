13-letni Britanec na plaži našel 'sveti gral' lego kock

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prvi primerek hobotnice so sicer našli že leta 1997, drugega pa pred nekaj leti.

Liutauras se sicer že dve leti redno potika po plaži v Marazionu in doslej je našel že 789 lego koščkov in številne fosile, sedaj pa se mu je z izjemno redko najdbo očitno nasmehnila tudi sreča.

Med koščki, ki so padli v vodo nekje v Rokavskem prelivu, je bilo 352.000 parov plavutk, 97.500 potapljaških rezervoarjev in 92.400 mečev, a najbolj dragoceni predmet je hobotnica, saj jih je bilo na ladji le nekaj tisoč.

Kos hobotnice, ki so ga našli pred tremi leti

Ni pa edini, ki je na lovu za izgubljenimi kosi, saj so se številni ljubitelji združili v projektu Lego Lost At Sea (Lego kocke, izgubljene v morju, op. a.), v okviru katerega že leta iščejo plastične koščke, ki so padli v morje.

Članica projekta je tudi Tracey Williams, ki je povedala, da so kmalu po prvi najdbi našli še drugi primerek hobotnice, vendar na eni od drugih plaž. "Mislim, da so k temu pripomogli tudi visoka spomladanska plima in močni vetrovi na kopnem, valovi pa ob tem na obalo nanosijo kose plastike," je pojasnila.

Williamsova je o razsutem tovoru napisala tudi knjigo, trenutno pa pripravlja zemljevid, ki bo pokazal, kako daleč voda raznaša plastiko in kaj se z njo dogaja. Raziskujejo tudi, ali še obstajajo zabojniki, ki so padli z ladje. "Vsako leto z ladij pade veliko zabojnikov, vendar le redko slišimo, kaj se zgodi s tovorom v njih. Iz zgodbe o izgubljenih lego kockah pa vemo, da še vedno lahko najdemo 27 let stare koščke plastike," je Williamsova povedala za Sky News.