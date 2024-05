Lenarčič: Pri zagotavljanju pomoči Iranu ne gre za politično podporo

V nedeljo zvečer, še preden so pristojni našli razbitine helikopterja in ugotovili, da sta iranski predsednik in zunanji minister mrtva, je evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič sporočil, da bo pri iskanju pomagala tudi EU. Kmalu so se vsule številne kritike tako politikov kot tudi novinarjev in aktivistov. "EU bi morala poslati ekipo, da bi spremljala stanje iranskih političnih zapornikov, ne pa iskala klavca iz Teherana," je zapisala ena od aktivistk. Lenarčič je v odzivu zapisal, da pri pomoči ne gre za politično podporo.