Lenarčič: Zavračam navedbe, da bi sankcije EU vplivale na pomoč Siriji

Za pomoč prek mehanizma EU za civilno zaščito je zaprosila tudi Sirija, ki so jo v začetku tedna skupaj s Turčijo prizadeli siloviti potresi, je sporočil evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Ta bo sicer v četrtek obiskal prizadeta območja v Turčiji, ki ji Unija prav tako pomaga, so kasneje navedli v Bruslju.

"Davi smo prejeli zahtevo sirske vlade za pomoč prek evropskega mehanizma za civilno zaščito. To zahtevo smo delili z državami in jih spodbujamo, da prispevajo materialno pomoč, za katero prosi Sirija," je povedal Janez Lenarčič. Pojasnil je, da sirske oblasti prosijo za pomoč pri aktivnostih lastnih reševalnih služb pri iskanju ljudi, ki so ujeti pod ruševinami, medicinsko opremo, zdravila, hrano in podobno.

"Zagotoviti je treba, da gre pomoč ljudem, ki jo potrebujejo. To bomo spremljali," je poudaril. Obenem je zavrnil očitke, da sankcije EU, ki jih je ta uvedla proti sirskim oblastem zaradi represije nad civilnim prebivalstvom, ovirajo dostavo humanitarne pomoči Siriji. "Kategorično zavračam navedbe, da bi sankcije EU kakor koli vplivale na humanitarno pomoč. Te sankcije veljajo že od leta 2011 in so odgovor na nasilno represijo sirskega režima nad lastnim prebivalstvom, pri čemer je bilo uporabljeno tudi kemično orožje. Usmerjene so proti režimu in njegovim podpornikom ter določenim gospodarskim sektorjem, od katerih ima koristi režim," je dejal evropski komisar iz Slovenije. Kasneje je komisija sporočila, da je Siriji namenila tudi 3,5 milijona evrov nujne humanitarne pomoči. S to finančno pomočjo želi EU ljudem omogočiti dostop do zatočišč, vode, sanitarij in zdravstvene oskrbe ter podpreti reševalne operacije.

Gre za dodatno financiranje partnerskih humanitarnih organizacij, prek katerih je EU že doslej pomagala Siriji pri soočanju s posledicami potresov. V tej državi je po zadnjih podatkih umrlo več kot 2600 ljudi. Unija medtem še krepi podporo Turčiji, v kateri je tresenje tal zahtevalo več kot 8500 smrtnih žrtev. Prek evropskega mehanizma za civilno zaščito je doslej 20 članic EU in tri sodelujoče države ponudilo 36 reševalnih in zdravstvenih ekip, v katerih je okoli 1500 reševalcev in zdravstvenih delavcev ter okoli 100 reševalnih psov. EU je poleg tega v Turčijo poslala ekipo za koordinacijo aktivnosti na terenu, v kateri sodeluje tudi en slovenski strokovnjak. V Turčijo pa je ponoči prispela še slovenska enota civilne zaščite za iskanje in reševanje.