Tujina

Lenivce strpal v mrzlo skladišče brez vode, 31 jih je poginilo

Orlando, 25. 04. 2026 18.39 pred 50 minutami 2 min branja 3

Avtor:
N.Š.
Lenivec

V ameriški zvezni državi Florida se je tik pred odprtjem nove turistične atrakcije zgodila zgodba, ki je pretresla tako strokovno kot širšo javnost. Kar 31 lenivcev je poginilo, še preden bi jih sploh predstavili obiskovalcem.

Atrakcija, imenovana Sloth World, naj bi vrata odprla letos spomladi v turističnem središču Orlando. Projekt se je predstavljal kot edinstvena izkušnja, kjer bi obiskovalci lahko opazovali lenivce v okolju, zasnovanem po vzoru deževnega gozda, z osrednjim poudarkom na njihovem dobrem počutju. Realnost v ozadju pa razkriva precej drugačno sliko.

Po poročilu Florida Fish and Wildlife Conservation Commission je večina živali poginila zaradi neustreznih razmer po prihodu v ZDA, poroča BBC.

Decembra 2024 je 21 lenivcev, pripeljanih iz Gvajane, poginilo zaradi mraza v skladišču na Floridi. Objekt ni imel osnovne infrastrukture – ne elektrike ne tekoče vode. Za ogrevanje so sicer uporabili prenosne grelce, a so ti povzročili izpad elektrike. Vsaj eno noč so živali preživele brez kakršnegakoli vira toplote.

Za vrsto, ki naravno živi v tropskem pasu pri temperaturah med 21 in 30 stopinj Celzija, so bile razmere usodne. V istem obdobju so se temperature na Floridi spustile tudi do sedem stopinj Celzija.

Februarja 2025 je sledil nov incident. Deset lenivcev so pripeljali iz Peruja, a dva sta bila mrtva že ob prihodu, preostalih osem pa je kazalo znake hude podhranjenosti in so kmalu poginili. 

Lenivec
Lenivec
FOTO: AP

Preiskovalci so ugotovili, da skladišče sploh ni bilo pripravljeno za sprejem živali. Podpredsednik projekta naj bi priznal, da je bilo "prepozno za odpoved transporta". V nekaterih primerih so bile živali nameščene tudi v kletkah, ki niso ustrezale standardom za zadrževanje divjih živali.

Kljub tem ugotovitvam je bila preiskava zaključena brez uradnih sankcij – brez pisnega opozorila ali kazni. So pa postopke začeli drugi regulatorni organi, med drugim je lokalni gradbeni inšpektorat izdal prepoved nadaljnjih del na objektu zaradi kršitev predpisov. Ali bo atrakcija kdaj odprla vrata, ni jasno. 

Lastnik projekta, Ben Agresta, očitke zavrača. Trdi, da so živali poginile zaradi neodkrite virusne okužbe, ki naj ne bi kazala jasnih simptomov niti po obdukciji. Njegove izjave pa so v nasprotju z ugotovitvami uradnega poročila.

Primer je sprožil burne odzive med politiki in zagovorniki pravic živali. Po mnenju nekaterih zakonodajalcev razkriva resne vrzeli v sistemu nadzora. Trenutno namreč ni obveznosti, da bi morali upravljavci tovrstnih projektov poročati o poginih živali.

Več organizacij je sicer vnaprej opozarjalo na tveganja. Lenivci so izjemno občutljive živali, ki težko prenesejo transport, spremembo prehrane in življenje izven naravnega okolja. Strokovnjaki poudarjajo, da odvzem iz gozdne krošnje in izpostavljenost umetnemu okolju pogosto vodi v resne zdravstvene zaplete – v številnih primerih tudi v smrt. 

lenivec smrt park orlando

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Infiltrator
25. 04. 2026 19.38
Človek je največja zlobna žival na tem planetu!
Odgovori
+1
1 0
peglezn
25. 04. 2026 19.35
po naslovu sem že mislil, da gre za Fotopub 2
Odgovori
+1
1 0
patogen
25. 04. 2026 19.24
V ZDA bo dobil svoje in nastradal za tole. ZDA so še vedno pravna država z najvišjimi standardi, kot jo je nekoč označil celo vojvoda Vojc Šešelj, po družinskih koreninah izpod Pohorja v Mariboru.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
