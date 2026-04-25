Lenivce strpal v mrzlo skladišče brez vode, 31 jih je poginilo

Atrakcija, imenovana Sloth World, naj bi vrata odprla letos spomladi v turističnem središču Orlando. Projekt se je predstavljal kot edinstvena izkušnja, kjer bi obiskovalci lahko opazovali lenivce v okolju, zasnovanem po vzoru deževnega gozda, z osrednjim poudarkom na njihovem dobrem počutju. Realnost v ozadju pa razkriva precej drugačno sliko.

Po poročilu Florida Fish and Wildlife Conservation Commission je večina živali poginila zaradi neustreznih razmer po prihodu v ZDA, poroča BBC.

Decembra 2024 je 21 lenivcev, pripeljanih iz Gvajane, poginilo zaradi mraza v skladišču na Floridi. Objekt ni imel osnovne infrastrukture – ne elektrike ne tekoče vode. Za ogrevanje so sicer uporabili prenosne grelce, a so ti povzročili izpad elektrike. Vsaj eno noč so živali preživele brez kakršnegakoli vira toplote.

Za vrsto, ki naravno živi v tropskem pasu pri temperaturah med 21 in 30 stopinj Celzija, so bile razmere usodne. V istem obdobju so se temperature na Floridi spustile tudi do sedem stopinj Celzija.

Februarja 2025 je sledil nov incident. Deset lenivcev so pripeljali iz Peruja, a dva sta bila mrtva že ob prihodu, preostalih osem pa je kazalo znake hude podhranjenosti in so kmalu poginili.