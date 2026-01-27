Leon je šel levo, mama desno, v smrt: 'Vedno se konča z nasiljem'

Leon Weintraub je preživel Auschwitz. Danes je star sto let in za DW opozarja: "Pozabljamo!". Življenje, kot ga je poznal, se je zanj končalo, ko je bil še otrok, star komaj trinajst let, ko je nacistična Nemčija leta 1939 napadla Poljsko. V svojem rojstnem mestu Lodž je videl, kako se je življenje čez noč spremenilo v preganjanje. Najprej je prišla okupacija. Nato ustanovitev judovskega geta. Potem prisilno delo. In nazadnje deportacije. Nekaj dni po zaprtju geta so tudi njega in njegovo družino odpeljali v živinskih vagonih. Prispeli so v Auschwitz-Birkenau. Na rampi so jih razvrščali - ene levo, druge desno. Levo tiste, ki so še lahko delali. Desno tiste, ki jih režim ni več mogel še dodatno izčrpati z delom, preden bi jih poslal v smrt. Levo je šel on. Desno njegova mama. Takrat še ni vedel, da to pomeni smrt v plinski celici in kaj je dim, ki se je neprestano dvigal iz dimnikov. Takrat še ni razumel, da gori človeško meso. Preživel je in po vojni postal zdravnik. Danes je eden redkih preživelih obdobja groze, ki pa opozarja, da smo v velikih težavah, kar je izpostavil tudi lani na spominski slovesnosti v Auschwitzu. Opozoril je na ideologije izključevanja – pogosto brez posledic. Ideologije, ki sovraštvo, rasizem in prezir do drugačnih razglašajo za vrednoto. Mlajše generacije je pozval k budnosti: sovraštvo se vedno začne z besedami, z "razlikovanjem", z iskanjem sovražnika. In vedno se konča z nasiljem. Opozoril je, da so tudi v tridesetih letih mnogi podcenjevali, kaj nacisti resnično mislijo resno. Kot zdravnik je spomnil na preprosto resnico: pod kožo smo vsi enaki. Znanost pozna samo eno človeško raso – Homo sapiens. Rasizem ni ideologija, je laž.

Stroj smrti

Spomin na holokavst je že desetletja vezan na 27. januar 1945, dan, ko je Rdeča armada osvobodila Auschwitz. Pred 81 leti so vojaki 60. armade Prvega ukrajinskega fronta vstopili v taborišče, ne da bi v tistem trenutku sploh razumeli, da so odkrili osrednji mehanizem nacističnega stroja smrti. Osvoboditev takrat sprva ni veljala za velik dogodek. Za vojake, utrjene v letih vojne, je bil Auschwitz le še eno prizorišče človeške bede. Taborišče je bilo skoraj prazno. Pravi obseg zločina še ni bil viden. V tednih pred tem so nacisti več deset tisoč zapornikov pognali proti zahodu na t. i. pohode smrti. V taborišču so ostali le najšibkejši. Nekega januarskega jutra je kraj stresla močna eksplozija, Nemci so v poskusu, da bi zabrisali sledi, razstrelili še zadnji krematorij. V naslednjih dneh so patrulje pobijale zapornike, ki so bili prešibki za odhod. Tako je tik pred osvoboditvijo umrlo še okoli 700 ljudi. Drugi so uničevali dokumente, sežigali evidence in bežali pred prihajajočo fronto. Ko so prvi sovjetski izvidniki prispeli v taborišče, so našli približno tisoč zapornikov v glavnem taborišču, okoli šest tisoč v Birkenau in še nekaj sto v delovnem taborišču Monowitz. Štirinajstletna Eva Schloss se je pozneje spominjala, kako je pri vratih zagledala ogromno, v krzno zavito postavo, prekrito z ivjem. Sprva so mislili, da je medved. Bil je prvi ruski vojak. Oficir Vasilij Davidov je zapisal: "Kamorkoli si pogledal, so ležali kupi trupel. Povsod so bili ljudje, podobni živim okostnjakom. Mnogim ni bilo več mogoče pomagati." V Auschwitz je bilo deportiranih okoli 1,3 milijona ljudi. Okoli 1,1 milijona jih je tam umrlo. Približno milijon je bilo Judov. Nobeno drugo taborišče ni zahtevalo toliko življenj. Auschwitz se ni začel kot tovarna smrti. Leta 1940 so ga nacisti postavili kot taborišče za poljske politične zapornike in "nezaželene". Kraj je imel "ključno prednost" - odlično železniško povezavo in lego v središču okupirane Evrope. Sprva so tja vozili Poljake, intelektualce, odporniške borce. Ob prihodu so jim odvzeli imena, dobili so številke. Slečeni, obriti, razkuženi in oblečeni v črtaste cunje so prestopili prag, za katerim je njihovo prejšnje življenje prenehalo obstajati. Lakota, bolezni, kaznovanje in smrt so bili vsakdan. Auschwitz je postal središče "dokončne rešitve judovskega vprašanja". Tja so iz vse Evrope vozili ljudi v živinskih vagonih. V času vrhunca poleti 1944 so tam vsak dan umorili tudi do 12.000 ljudi. Ljudem so ukazali v plinske celice, nato so skozi odprtine stresli kristale Zyklona B. Smrt je prišla v približno dvajsetih minutah. Trupla so nato povlekli v krematorije.

