Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Leon je šel levo, mama desno, v smrt: 'Vedno se konča z nasiljem'

Varšava, 27. 01. 2026 14.41 pred 2 urama 6 min branja 58

Avtor:
Natalija Švab
Auschwitz-Birkenau

Danes se svet spominja holokavsta. Osvoboditve Auschwitza. In številk, ki jih človeški um še vedno težko sprejme: šest milijonov umorjenih Judov, milijon in več pobitih v samem Auschwitzu, milijoni drugih žrtev nacističnega nasilja. A te številke niso zgodovina v učbenikih. So dokaz, kam pripelje svet, ko razčlovečenje postane politika, sovraštvo pa sistem. Peščica živih pa opozarja, da smo na robu, ko pozabljamo in drvimo v težave.

Leon Weintraub je preživel Auschwitz. Danes je star sto let in za DW opozarja: "Pozabljamo!". 

Življenje, kot ga je poznal, se je zanj končalo, ko je bil še otrok, star komaj trinajst let, ko je nacistična Nemčija leta 1939 napadla Poljsko.

V svojem rojstnem mestu Lodž je videl, kako se je življenje čez noč spremenilo v preganjanje. Najprej je prišla okupacija. Nato ustanovitev judovskega geta. Potem prisilno delo. In nazadnje deportacije. Nekaj dni po zaprtju geta so tudi njega in njegovo družino odpeljali v živinskih vagonih. Prispeli so v Auschwitz-Birkenau.

Na rampi so jih razvrščali - ene levo, druge desno. Levo tiste, ki so še lahko delali. Desno tiste, ki jih režim ni več mogel še dodatno izčrpati z delom, preden bi jih poslal v smrt. Levo je šel on. Desno njegova mama. Takrat še ni vedel, da to pomeni smrt v plinski celici in kaj je dim, ki se je neprestano dvigal iz dimnikov. Takrat še ni razumel, da gori človeško meso.

Preživel je in po vojni postal zdravnik. Danes je eden redkih preživelih obdobja groze, ki pa opozarja, da smo v velikih težavah, kar je izpostavil tudi lani na spominski slovesnosti v Auschwitzu. Opozoril je na ideologije izključevanja – pogosto brez posledic. Ideologije, ki sovraštvo, rasizem in prezir do drugačnih razglašajo za vrednoto.

Mlajše generacije je pozval k budnosti: sovraštvo se vedno začne z besedami, z "razlikovanjem", z iskanjem sovražnika. In vedno se konča z nasiljem. Opozoril je, da so tudi v tridesetih letih mnogi podcenjevali, kaj nacisti resnično mislijo resno.

Kot zdravnik je spomnil na preprosto resnico: pod kožo smo vsi enaki. Znanost pozna samo eno človeško raso – Homo sapiens. Rasizem ni ideologija, je laž.

Preberi še 'Bili so mojstri takšnega mučenja, da si smrt občutil, preden si jo doživel'
Auschwitz
Auschwitz
FOTO: Shutterstock

Stroj smrti

Spomin na holokavst je že desetletja vezan na 27. januar 1945, dan, ko je Rdeča armada osvobodila Auschwitz.

Pred 81 leti so vojaki 60. armade Prvega ukrajinskega fronta vstopili v taborišče, ne da bi v tistem trenutku sploh razumeli, da so odkrili osrednji mehanizem nacističnega stroja smrti. Osvoboditev takrat sprva ni veljala za velik dogodek. Za vojake, utrjene v letih vojne, je bil Auschwitz le še eno prizorišče človeške bede. Taborišče je bilo skoraj prazno. Pravi obseg zločina še ni bil viden.

V tednih pred tem so nacisti več deset tisoč zapornikov pognali proti zahodu na t. i. pohode smrti. V taborišču so ostali le najšibkejši. Nekega januarskega jutra je kraj stresla močna eksplozija, Nemci so v poskusu, da bi zabrisali sledi, razstrelili še zadnji krematorij. V naslednjih dneh so patrulje pobijale zapornike, ki so bili prešibki za odhod. Tako je tik pred osvoboditvijo umrlo še okoli 700 ljudi. Drugi so uničevali dokumente, sežigali evidence in bežali pred prihajajočo fronto.

Ko so prvi sovjetski izvidniki prispeli v taborišče, so našli približno tisoč zapornikov v glavnem taborišču, okoli šest tisoč v Birkenau in še nekaj sto v delovnem taborišču Monowitz. Štirinajstletna Eva Schloss se je pozneje spominjala, kako je pri vratih zagledala ogromno, v krzno zavito postavo, prekrito z ivjem. Sprva so mislili, da je medved. Bil je prvi ruski vojak. 

Oficir Vasilij Davidov je zapisal: "Kamorkoli si pogledal, so ležali kupi trupel. Povsod so bili ljudje, podobni živim okostnjakom. Mnogim ni bilo več mogoče pomagati."

V Auschwitz je bilo deportiranih okoli 1,3 milijona ljudi. Okoli 1,1 milijona jih je tam umrlo. Približno milijon je bilo Judov. Nobeno drugo taborišče ni zahtevalo toliko življenj.

Auschwitz se ni začel kot tovarna smrti. Leta 1940 so ga nacisti postavili kot taborišče za poljske politične zapornike in "nezaželene". Kraj je imel "ključno prednost" - odlično železniško povezavo in lego v središču okupirane Evrope.

Sprva so tja vozili Poljake, intelektualce, odporniške borce. Ob prihodu so jim odvzeli imena, dobili so številke. Slečeni, obriti, razkuženi in oblečeni v črtaste cunje so prestopili prag, za katerim je njihovo prejšnje življenje prenehalo obstajati. Lakota, bolezni, kaznovanje in smrt so bili vsakdan. 

Auschwitz je postal središče "dokončne rešitve judovskega vprašanja". Tja so iz vse Evrope vozili ljudi v  živinskih vagonih. V času vrhunca poleti 1944 so tam vsak dan umorili tudi do 12.000 ljudi. Ljudem so ukazali v plinske celice, nato so skozi odprtine stresli kristale Zyklona B. Smrt je prišla v približno dvajsetih minutah. Trupla so nato povlekli v krematorije.

Auschwitz
Auschwitz
FOTO: AP

Kaj so delali takrat in kaj delamo zdaj?

Danes je Auschwitz muzej. Ohranjeno prizorišče, urejene poti, razlagalne table, tišina, ki jo prekinjajo koraki obiskovalcev. Milijoni hodijo skozi barake, gledajo kupe čevljev, očal, kovčkov ...

In odidejo. 

Kar je bil nekoč stroj smrti, je postal prostor spomina – in hkrati nevarno tudi prostor rutine. Nekaj, kar si ogledaš, kar se obkljuka. 

V zadnjih letih so celo ujeli vplivneže, ki so se tam fotografirali za družbena omrežja, kot da gre za kuliso.

In prav v tem je nova, tiha grožnja, kot opozarjajo redki preživeli.

Ko hodiš po Auschwitzu, te sicer ne prevzame samo vprašanje, kaj se je dogajalo za bodečo žico. Prevzame te predvsem vprašanje, kaj pa zunaj nje? Kaj so vedeli ljudje, ki so živeli na območju. So videli vlake? So zavohali dim? So slišali krike? Zakaj so molčali, zakaj so mnogi sodelovali?

Morda je to še težje vprašanje od tistega, kaj se je dogajalo v glavah najbolj prepričanih nacistov. Tisti so pač bili – prepričani. Indoktrinirani. Del sistema, ki jim je dal ideologijo, moč in dovoljenje za zločin. Njihova logika, kakršnakoli že je bila, je bila notranje sklenjena. Strašljiva, a konsistentna.

Težje je razumeti tiste druge, ki so živeli "normalna" življenja v senci največjega zločina v zgodovini. Ko smo obiskali Auschwitz je vodnik rekel nekaj v smislu - ne sodite. Ne moremo namreč vedeti, kako je bilo živeti v sistemu strahu, v katerem je ena napačna beseda lahko pomenila smrt. In ima prav. Strah ni abstraktna stvar, ampak konkretna grožnja lastnemu sistemu in otrokom, kar zna biti velik "motivator". 

Je pa dobro vprašanje za nas. 

Živimo v času, ko je svet izrazito nemiren in nestabilen. Število oboroženih konfliktov in kriz je najvišje v zadnjih desetletjih, nasilje pa ni več omejeno le na oddaljene ali "pozabljene" regije, temveč neposredno vpliva na globalno varnost, gospodarstvo in vsakdanje življenje ljudi tudi v navidezno varnih državah. Vojne in napetosti danes niso več izolirani dogodki, temveč del širšega sistema tekmovanja za moč, vire in vpliv, v katerem se prepletajo vojaški, politični, informacijski in gospodarski pritiski.

Danes gledamo vojne na zaslonih, slike, posnetke, pričevanja imamo v realnem času. In mimo nas vozijo vlaki informacij. Vprašanje je isto - gledamo in gremo naprej ali pa se ustavimo?

V tem trenutku namreč še imamo privilegij izbire, vladavina strahu še ni prispela, prisila še ne more biti izgovor. 

Auschwitz pač ne govori samo o preteklosti. Govori o nevarnosti brezbrižnosti, kako zlo najprej pride kot normalnost, da se razvije pa potrebuje samo dovolj pasivnih opazovalcev. 

Preberi še 'Potem so otroški glasovi počasi utihnili, spoznali so, da ne bo nikogar'
auschwitz obletnica

Na avtocesti nastavili past: voznik se je rešil v zadnjem trenutku

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI58

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
robinhud
27. 01. 2026 17.04
tudi tega se ne omenja da je večina paznikov v taboriščih bila ukrajince in samo ssovci so se čudili njihovi okrutnemu ravnaju z taboriščniki!
Odgovori
0 0
Darko32
27. 01. 2026 16.59
Ne razumem tega članka. Namreč če gledamo zgodovino ne moremo oporekati zgodovini. A glej ga zlomka. zidje sedaj isto počenjajo z Palestinci kot on z njimi. A ni to žalostno in tragikomično. Torej se ne smemo čuditi, če so se jih vsepovsod hoteli znebiti in so jih poslali nazaj. Žal je to resnica in poglejmo malo zgodovino. Zato je nedopustno in pogrom, če nekaj drugemu očitajo a isto sedaj sami delali z tistimi palestinci, kateri že so dejsnko živeli na teh območjih že tisočletja. Zato je potrebno zgodovino pogledati in se iz nje kaj naučiti.
Odgovori
+2
2 0
robinhud
27. 01. 2026 16.58
antižidovstvo splon ni nekaj novega amapk izvira še iz časov ko so jih stari rimljani razgnali po evropi!že njihov rabin jezus kristus je menda prevrnil stojnice pohlepnim in goljufivim židekom ki o seveda že takrat izmislili obresti za posojen denar!
Odgovori
+3
3 0
bu?e24 1
27. 01. 2026 16.54
Nacisti vedno zrihtajo unim fejk židom zemljo !!čist slučajno zdej so jim še ukraino dal
Odgovori
+2
3 1
Potouceni kramoh
27. 01. 2026 16.53
To je bil produkt desne nacionalistične in konzervativne politike.Ruski levičarji pa so osvobodili i imeli kaj za videti.Razčlovečenje.In ponovno prihaja in desničarji so spet veseli.
Odgovori
+2
4 2
bu?e24 1
27. 01. 2026 16.53
Takoj iz holokosta delat holokost v palestino že 47 to mi niso v šoli rekli
Odgovori
+3
3 0
robinhud
27. 01. 2026 16.50
da ni nihče vedel je ena kolosalna laž saj je en nemški fajmošter zahteva avdienco v vatikanu da bi razkril nacistične zločine v logorjih pa s ga zavrnili in se ne spomnim točno ampak mislim da so ga likvidirali !dolfi je od vsega začetka sodeloval z vatikanom ki ga je tudi izredno bogato finaciral zato da ne bi na oblast v nemčiji prišli komunisti !
Odgovori
+2
4 2
myomy
27. 01. 2026 16.44
1. Na današnji dan je Sovjetska armada osvobodila jude v Auschwitzu, zato je danes dan spomina na holokavst. 2. Sovjeti so v zmagovalni vojni proti nacistom izgubili 27 milijonov ljudi, judje pa 6 milijonov. Brez borbe. Koga bi potemtakem morali danes častiti, oz. se spominjati?
Odgovori
+7
9 2
coviden
27. 01. 2026 16.43
naši desnaki pravijo, da je holokaust samo produkt propagande zmagovalcev vojne. Kot pri nas, izdajlcev in kolaboracionistov ni bilo, samo kontrarevolucionarji, ki so se borili proti komunizmu. Kakšno blefiranje.
Odgovori
-2
3 5
robinhud
27. 01. 2026 16.47
seveda da ne bodo priznali da so ravno njihovi predniki sestavljali spiske za v kanclogorje!
Odgovori
+1
3 2
Sirhakel7
27. 01. 2026 16.57
Ni res covid. Holokavst nažalost ni propaganda, tako kot tudi niso propaganda Sibirski gulagi in Goli otok, če smo že ravno pri tem. Katerakoli ideološka skrajnost se na koncu sprevrže v neke sorte Auschwitz.
Odgovori
-2
0 2
dober dan
27. 01. 2026 16.42
12.000 na dan v tistemu kampu, dej nehajte sanjati. Ameriška letala so slikale Auschwitz dnevno in slike so javno dostopne. Iz dimnikov nič dima, nobenih kupov zyklona, nobenih kolon ljudi ki čakajo smrt.. Kamp je normalno deloval in proizvajal gumo za nemško vojsko, bilo je pa ogromno smrti zaradi bolezni, večinoma typhus. Najbolj učinkovit produkt proti te bolezni? Zykllon B
Odgovori
-2
2 4
PARTIZAN PEPE
27. 01. 2026 16.38
Številke pobitih judov so kot vse stvari ki so povezane z judi popolnoma zlagane...poglejte si popis judov pred vojno in kmalu ugotovite da nekaj ne štima...vse kar je povezano z njimi je prirejeno njim...
Odgovori
+7
10 3
Antoniozmaj
27. 01. 2026 16.41
se strinjam
Odgovori
+5
6 1
robinhud
27. 01. 2026 16.44
načrte za šolske učbenike za ves zahdoni svet je ustvarila rokfelerjeva fundacija ki je seveda vnesla v njih tisto kar židom odgovarja !da se delajo uboge pred svetono populacijo!
Odgovori
+3
4 1
peglezn
27. 01. 2026 16.28
fajn bi blo kaj prebrati tudi na temo povojnih pobojev pri nas, če ne drugega, da levaki vidijo, da vsaka ideologija - tudi leva - dela krivice. Leva žal v glavnem svojim, desna pa vsem ostalim.
Odgovori
+6
10 4
robinhud
27. 01. 2026 16.33
fajn bi bilo kaj prebrati na temo povojnih pobojev po vsej evropi ne samo pri nas!kdo pa je tolk nor da bo izdajalce ujčkal?
Odgovori
+4
8 4
robinhud
27. 01. 2026 16.27
ne povedo da so židiovski bankirji (iz ZDA) finacirali dolfija da je vzpostavil vojaško industrijo,ne povedo da so židovske naftne družbe (iz ZDA) dobavljali gorivo za nemška motrna vozila,ne povedo da sta Zyklon B izdeloval kemični tovarni IG Farben in Goldschmidt AG ki sta bila v večinski lasti židovskih buržujev (iz ZDA)!
Odgovori
+10
11 1
slav?ek23
27. 01. 2026 16.37
Tudi Opel, ki je proizvajal tovornjake za wermacht, je bil v ameriški lasti, poleg tega Nemci ne bi mogli proizvajat letalskega goriva, če jim Američani ne bi dostavljali ključnih sestavin, nad katerimi so imeli monopol.
Odgovori
+2
2 0
robinhud
27. 01. 2026 16.40
torej nemčija nosi samo posredno krivdo za2.s. vojno !glavni krivci so kazarski židi oziroma aškenazi!
Odgovori
+6
7 1
dober dan
27. 01. 2026 16.49
kake pa vi tle gor pišete. Ne, Dolfija nam niso podtaknil židi, so pa planiral 2. svetovno vojno še preden so podpisal Versaille treaty leta 1919. Niso pa planiral na to, da so skor zgubil.
Odgovori
-2
0 2
robinhud
27. 01. 2026 16.52
drži tem katere vsa mal poznaš! kdo vam laže,kardašijani,telenovele,....
Odgovori
0 0
slav?ek23
27. 01. 2026 17.00
Poglejte si tale intervju na to tematiko, s človekom ki je dejansko raziskoval te stvari, najdete ga na yt " The best enemies money can buy: an interview with prof. Antony c. Sutton
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
27. 01. 2026 16.27
Ko levičarska slovenska vlada pisolja nacistični Ukrajini orožje,se moramo vprašati,kdo je bolj pojvsrjen.Lavi ali desni.
Odgovori
-4
2 6
robinhud
27. 01. 2026 16.29
desanke ste zlezli pod dolfijevo kiklo 41c tako kot večine ukronacijev!
Odgovori
+0
4 4
8282
27. 01. 2026 16.37
Dragica ponovno sanjaš v prazno..
Odgovori
-2
0 2
Fluxx
27. 01. 2026 16.25
Tako se zdaj dogaja v ZDA
Odgovori
-4
3 7
Money Talks 1
27. 01. 2026 16.30
🤦‍♂️
Odgovori
-2
1 3
sivabrada
27. 01. 2026 16.24
Nacistična taborišča so nastala po vzoru Ruskih gulagov. S.Koreja ima še danes nekaj zelo podobnega.
Odgovori
+0
6 6
slav?ek23
27. 01. 2026 16.27
Prva koncentracijska taborišča so imeli Angleži
Odgovori
+8
8 0
Rožle Patriot
27. 01. 2026 16.23
Njihovi naslednjiki Komunisti so bili še večje zlo .. oni so pobijali kar svoje - svoj narod .. !!!
Odgovori
+3
10 7
Bolfenk2
27. 01. 2026 16.15
Žalostno pa je da židovski narod, ki je največ pretrpel med vojno, danes isto počne svojim palestinskim sosedom.
Odgovori
+10
14 4
Rožle Patriot
27. 01. 2026 16.35
Židi imajo dobro šolo !!! .. Bolje da Židi njih, kot pa obratno .. !!!
Odgovori
+3
4 1
Bolfenk2
27. 01. 2026 16.14
Vsak rasizem je zavržena ideologija. Drugo pa je domoljublje, ko želiš svojo domovino in narod zavarovati pred ilegalnimi prišleki. Vsak narod ima svojo domovino, k nam pa lahko pride le kot povabljen gost.
Odgovori
+10
11 1
Money Talks 1
27. 01. 2026 16.15
k vam pridejo in se poćutijo kot da so doma 😁🤙🦾🥂🤝
Odgovori
+3
3 0
Money Talks 1
27. 01. 2026 16.21
stalno prebivališće in ima skoraj enako pravice kot slovenec
Odgovori
+5
6 1
The DownFall
27. 01. 2026 16.30
Pa saj to je ravno težava Izraela, ker so jih Rimljani pregnali iz njihove domovine in so se pričeli seliti po Evropi, potem jim je bilo vrnjeno ozemlje... pa jih Palestina nikoli ni sprejela za svoje, kljub temu, da so praktično isti narod... Palestinci so tisti, ki so ostali doma med vojno...
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
27. 01. 2026 16.11
Se je za zamisliti. Tudi nad tem, da slovenska levičarska vlada pošilja orožje in denar nacističnemu režimu v Ukraino, kjer se politiki in vojaki povsem brez sramu slikajo z nacističnimi simboli ukrainskih sodelavcev Hitlerja in izvajajo genocid nad manjšinami v Ukraini.
Odgovori
+2
6 4
Kopite84
27. 01. 2026 16.44
Kolikor vem je na novi tv neomajna podpora ukrajini in neomajna podpora izraelu, vsi pa vemo kdo stoji za to televizijo...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Oče in hči praznujeta na isti dan – zvezdnik je delil ganljivo sporočilo
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
Samostojnost otrok: Zakaj je pomembno, da si izbirajo svoja oblačila?
Samostojnost otrok: Zakaj je pomembno, da si izbirajo svoja oblačila?
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
zadovoljna
Portal
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega danes kar sama potuje po svetu
Modrijani razkrivajo: Kaj pripravljajo za letošnjo Noč Modrijanov?
Modrijani razkrivajo: Kaj pripravljajo za letošnjo Noč Modrijanov?
Ugotovi, kdo je kriv za napako v finančnem poročilu
Ugotovi, kdo je kriv za napako v finančnem poročilu
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
vizita
Portal
Resna diagnoza ne prinaša le zdravstvenih posledic
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
cekin
Portal
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Upor v Vatikanu?
Upor v Vatikanu?
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
moskisvet
Portal
Mislili so, da poljublja svojo hčerko
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
5 znakov, da je vaš zakon obsojen na propad
5 znakov, da je vaš zakon obsojen na propad
dominvrt
Portal
To morate vedeti, če imate na svojem vrtu obešeno ptičjo hišico
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
okusno
Portal
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Sladica iz treh sestavin z "wow" učinkom
Sladica iz treh sestavin z "wow" učinkom
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469