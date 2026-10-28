Leopard napadel oskrbnico, zaradi hudih poškodb je umrla

V safari parku Beekse Bergen je oskrbnica delala skoraj štiri desetletja. Pred napadom je bila v ogradi, kjer sta bila dva samca perzijskega leoparda. Eden od njiju jo je napadel, utrpela je hude poškodbe glave in vratu, piše CNN.

Kljub temu da je bila hudo poškodovana, je po radijski zvezi obvestila sodelavce, ki so prihiteli na kraj in obvestili reševalce. Ti so jo s helikopterjem nemudoma odpeljali v bolnišnico, kjer je prestala operacijo. A njeno stanje se je kasneje poslabšalo.

Napad se je zgodil v soboto, v torek pa je umrla v bolnišnici.