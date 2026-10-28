Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Leopard napadel oskrbnico, zaradi hudih poškodb je umrla

Tilburg, 28. 10. 2026 16.17 pred 33 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.V.
Perzijski leopard

V nizozemskem safari parku je leopard napadel oskrbnico živali. Ta je zaradi hudih poškodb kasneje umrla v bolnišnici. Med napadom je bila sama z leopardoma v ogradi, po napadu pa je, dokler je še bila pri zavesti, obvestila svoje sodelavce.

V safari parku Beekse Bergen je oskrbnica delala skoraj štiri desetletja. Pred napadom je bila v ogradi, kjer sta bila dva samca perzijskega leoparda. Eden od njiju jo je napadel, utrpela je hude poškodbe glave in vratu, piše CNN.

Kljub temu da je bila hudo poškodovana, je po radijski zvezi obvestila sodelavce, ki so prihiteli na kraj in obvestili reševalce. Ti so jo s helikopterjem nemudoma odpeljali v bolnišnico, kjer je prestala operacijo. A njeno stanje se je kasneje poslabšalo.

Napad se je zgodil v soboto, v torek pa je umrla v bolnišnici.

Perzijski leopard
Perzijski leopard
FOTO: Shutterstock

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je oskrbnica živali v safari parku Beekse Bergen danes podlegla poškodbam, ki jih je utrpela v soboto, 24. oktobra, v incidentu z leopardom v parku," so v torek sporočili iz parka.

Zaposlena se je parku na jugu Nizozemske pridružila pri 17 letih. Kot so še zapisali v izjavi parka, je tam delala "skoraj 40 let, z nekaj krajšimi prekinitvami". Za leoparde je skrbela osem let.

V parku so za nizozemsko televizijsko postajo NOS povedali, da v ogradi ni nadzornih kamer. NOS je poročal tudi, da so živali po incidentu obravnavali kot običajno.

V parku so sicer sporočili, da so sprožili neodvisno preiskavo smrti oskrbnice.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
leopard napad oskrbnica beekse bergen

Grozljiv napad v parku za divje živali: volk hudo poškodoval osemletnico

Izrazi sožalja iz Evrope, odzvala sta se Janša in Pirc Musarjeva

24ur.com Leopard v ogradi napadel oskrbnico, ta v kritičnem stanju
24ur.com Medved hudo poškodoval žensko v okolici Škofljice
24ur.com V avstralskem tematskem parku tiger napadel oskrbnico
24ur.com Ženska umrla zaradi poškodb med sekanjem trsk
24ur.com 12-letna sankačica se je ponesrečila v izteku črne proge Jurgovo
24ur.com Umrla zaradi sosedovih psov, pomagala ni niti amputacija
24ur.com Ugriznila jo je kača, deklica pa njo nazaj
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MiLjBo
28. 10. 2026 16.53
Zver je zver.Pusti jo naj živi svobodno zunaj.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Na poroko sta namesto svatov povabila 100 otrok brez staršev
Na poroko sta namesto svatov povabila 100 otrok brez staršev
Zakaj otrok skriva svoje ocene pred starši?
Zakaj otrok skriva svoje ocene pred starši?
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
zadovoljna
Portal
Z globokim dekoltejem je zasenčila vse ostale
Je Tamara noseča? Oboževalci so prepričani, da sta namignila na veselo novico
Je Tamara noseča? Oboževalci so prepričani, da sta namignila na veselo novico
30-letni Slovenec z ženo uživa v Budimpešti
30-letni Slovenec z ženo uživa v Budimpešti
Z novo frizuro je neprepoznavna: postala je rjavolaska
Z novo frizuro je neprepoznavna: postala je rjavolaska
vizita
Portal
Vas skrbi herpes? Nova dognanja o vplivu virusa na možganske celice
Jesensko sadje kot vir vlaknin: naravna podpora prebavi
Jesensko sadje kot vir vlaknin: naravna podpora prebavi
Med hujšanjem lahko pride do tega
Med hujšanjem lahko pride do tega
Mlada Evan Francis zaradi redke bolezni ne more urinirati
Mlada Evan Francis zaradi redke bolezni ne more urinirati
cekin
Portal
Slovenec zadel več kot 152.000 evrov: preverite, kje je vplačal listek
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Je življenje na podeželju res cenejše kot v mestu?
Je življenje na podeželju res cenejše kot v mestu?
Mojstri odhajajo v pokoj, mladih pa ni od nikoder
Mojstri odhajajo v pokoj, mladih pa ni od nikoder
moskisvet
Portal
Zvezdnik upal na preobrat, a sodišče je odločilo: 30 let zapora ostaja
Imamo vse. Zakaj torej nismo srečni?
Imamo vse. Zakaj torej nismo srečni?
Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami
Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami
Zakaj vas po kihanju nenadoma zgrabi v hrbtu?
Zakaj vas po kihanju nenadoma zgrabi v hrbtu?
dominvrt
Portal
Prenova predsobe: kako do modnega vhoda s pametnimi rešitvami
S temi napakami lahko ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko ljubljenčku nevede škodite
Tako iz ene trajnice dobite več novih
Tako iz ene trajnice dobite več novih
V teh primerih nagrobnik potrebuje kamnoseka
V teh primerih nagrobnik potrebuje kamnoseka
okusno
Portal
Teh znakov pri nakupu živil ne spreglejte
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
MasterChef mojstrovina: zelenjavna jed, ki jo boste želeli uvrstiti na svoj jedilnik
MasterChef mojstrovina: zelenjavna jed, ki jo boste želeli uvrstiti na svoj jedilnik
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
voyo
Portal
Zadnji udarec
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022