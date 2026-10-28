Leopard napadel oskrbnico, zaradi hudih poškodb je umrla

V safari parku Beekse Bergen je oskrbnica delala skoraj štiri desetletja. Pred napadom je bila v ogradi, kjer sta bila dva samca perzijskega leoparda. Eden od njiju jo je napadel, utrpela je hude poškodbe glave in vratu, piše CNN.
Kljub temu da je bila hudo poškodovana, je po radijski zvezi obvestila sodelavce, ki so prihiteli na kraj in obvestili reševalce. Ti so jo s helikopterjem nemudoma odpeljali v bolnišnico, kjer je prestala operacijo. A njeno stanje se je kasneje poslabšalo.
Napad se je zgodil v soboto, v torek pa je umrla v bolnišnici.
"Z veliko žalostjo sporočamo, da je oskrbnica živali v safari parku Beekse Bergen danes podlegla poškodbam, ki jih je utrpela v soboto, 24. oktobra, v incidentu z leopardom v parku," so v torek sporočili iz parka.
Zaposlena se je parku na jugu Nizozemske pridružila pri 17 letih. Kot so še zapisali v izjavi parka, je tam delala "skoraj 40 let, z nekaj krajšimi prekinitvami". Za leoparde je skrbela osem let.
V parku so za nizozemsko televizijsko postajo NOS povedali, da v ogradi ni nadzornih kamer. NOS je poročal tudi, da so živali po incidentu obravnavali kot običajno.
V parku so sicer sporočili, da so sprožili neodvisno preiskavo smrti oskrbnice.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.