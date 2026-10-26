Leopard v ogradi napadel oskrbnico, ta v kritičnem stanju

Kot je na novinarski konferenci pojasnil vodja oskrbe divjih živali v nizozemskem safari parku Beekse Bergen Martin van Hees, je oskrbnica v soboto zjutraj skrbela za perzijska leoparda, ki sta bila skupaj v notranji ogradi zaradi slabega vremena.

Nemudoma po napadu je oskrbnica po voki-tokiju opozorila kolege, kaj se je zgodilo. Njena sodelavka, ki je delala v sosednjem ograjenem prostoru, je slišala njene krike in poklicala pomoč.

Zaenkrat še ni povsem jasno, kaj se je dogajalo v ograjenem prostoru za leoparde, saj ni kamer. Inšpektorat za delo je že sprožil preiskavo, prav tako tudi živalski vrt. Zaradi nevihte sta bila leoparda v notranji ogradi namesto zunaj, ni pa znano, ali je napadena oskrbnica to vedela.

Po besedah njenega nadzornika je ženska, stara okoli 50 let, izkušena oskrbnica, ki v živalskem vrtu dela že 25 let, z leopardi pa osem let. "Je zelo pozorna na varnost," je poudaril van Hees.