Leopard v ogradi napadel oskrbnico, ta v kritičnem stanju

Kot je na novinarski konferenci pojasnil vodja oskrbe divjih živali v nizozemskem safari parku Beekse Bergen Martin van Hees, je oskrbnica v soboto zjutraj skrbela za perzijska leoparda, ki sta bila skupaj v notranji ogradi zaradi slabega vremena.
Nemudoma po napadu je oskrbnica po voki-tokiju opozorila kolege, kaj se je zgodilo. Njena sodelavka, ki je delala v sosednjem ograjenem prostoru, je slišala njene krike in poklicala pomoč.
Zaenkrat še ni povsem jasno, kaj se je dogajalo v ograjenem prostoru za leoparde, saj ni kamer. Inšpektorat za delo je že sprožil preiskavo, prav tako tudi živalski vrt. Zaradi nevihte sta bila leoparda v notranji ogradi namesto zunaj, ni pa znano, ali je napadena oskrbnica to vedela.
Po besedah njenega nadzornika je ženska, stara okoli 50 let, izkušena oskrbnica, ki v živalskem vrtu dela že 25 let, z leopardi pa osem let. "Je zelo pozorna na varnost," je poudaril van Hees.
Žensko so v soboto v bolnišnici operirali, v nedeljo pa se ji je stanje čez dan poslabšalo, poročajo nizozemski mediji.
Van Hees je v odzivu izpostavil tveganja, ki so neločljivo povezana z delom z divjimi živalmi. "Vemo, da delo z nevarnimi živalmi prinaša tveganje, vendar si nihče ne želi doživeti česa takšnega." Ob tem je poudaril, da leoparda ne bodo usmrtili. "Ravnal je tako, kot je zanj značilno," je dodal.
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