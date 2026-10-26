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Leopard v ogradi napadel oskrbnico, ta v kritičnem stanju

Amsterdam , 26. 10. 2026 10.41 pred 57 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.S.
Perzijski leopard

V živalskem vrtu na jugu Nizozemske je perzijski leopard napadel oskrbnico in ji povzročil hude telesne poškodbe. Žensko so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kjer se še borijo za njeno življenje. Utrpela je namreč hude poškodbe glave in vratu.

Kot je na novinarski konferenci pojasnil vodja oskrbe divjih živali v nizozemskem safari parku Beekse Bergen Martin van Hees, je oskrbnica v soboto zjutraj skrbela za perzijska leoparda, ki sta bila skupaj v notranji ogradi zaradi slabega vremena.

Nemudoma po napadu je oskrbnica po voki-tokiju opozorila kolege, kaj se je zgodilo. Njena sodelavka, ki je delala v sosednjem ograjenem prostoru, je slišala njene krike in poklicala pomoč.

Zaenkrat še ni povsem jasno, kaj se je dogajalo v ograjenem prostoru za leoparde, saj ni kamer. Inšpektorat za delo je že sprožil preiskavo, prav tako tudi živalski vrt. Zaradi nevihte sta bila leoparda v notranji ogradi namesto zunaj, ni pa znano, ali je napadena oskrbnica to vedela.

Po besedah njenega nadzornika je ženska, stara okoli 50 let, izkušena oskrbnica, ki v živalskem vrtu dela že 25 let, z leopardi pa osem let. "Je zelo pozorna na varnost," je poudaril van Hees.

Beekse Bergen park
Beekse Bergen park
FOTO: Shutterstock

Žensko so v soboto v bolnišnici operirali, v nedeljo pa se ji je stanje čez dan poslabšalo, poročajo nizozemski mediji.

Van Hees je v odzivu izpostavil tveganja, ki so neločljivo povezana z delom z divjimi živalmi. "Vemo, da delo z nevarnimi živalmi prinaša tveganje, vendar si nihče ne želi doživeti česa takšnega." Ob tem je poudaril, da leoparda ne bodo usmrtili. "Ravnal je tako, kot je zanj značilno," je dodal.

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KOMENTARJI4

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ArkaMast
26. 10. 2026 11.39
To je tako, kot bi te nekdo z vilami napadel.
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0 0
IQ200
26. 10. 2026 11.38
Ali imajo oskrbniki kakšno strelno orožje za hitro ukrepanje pri roki? Ali vsaj nek električni paralizator. Zagotovo bi se dalo kaj uredit, tehnologije je kar nekaj na voljo, da ko pride do kakšne nepričakovane sitiacije, da lahko žival onesposobijo.
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0 0
kacakacon
26. 10. 2026 11.31
leopard ravnal kot je zanj značilno - konec? Želimo čimprejšnje okrevanje
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+1
1 0
PONS
26. 10. 2026 11.26
4 čekani pa 20 britvic.. nimaš kej.
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1 0
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