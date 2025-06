Lepa, a draga. Hrvaški premier: 'Tudi drugi imajo morje'

Poletje je tu, hrvaške plaže, mesta in kampi se polnijo. A zelo različno. Za ta apartma v Splitu, ki se ponaša z nekaj več kot trideset kvadrati boste za en teden počitnic morali odšteti več kot 800 evrov. Kar je - v primerjavi z ostalimi ponudniki - celo ugodno.

"Lani sem računala 110 evrov na nočitev, letos sem dvignila na 120 evrov. To je nekako 10-odstotna podražitev," je dejala lastnica apartmaja v Splitu Tea Pralija.

Cena gre seveda z lahkoto v nebo in je odvisna od lokacije, za luksuz se šteje razgled, oprema in bližina morja. V Istri in na Kvarnerju je cene v primerjavi z lanskim letom dvignila tretjina ponudnikov, v Dalmaciji se jih je za podražitve odločilo 36 odstotkov.

Sloves Hrvaške kot iskane turistične destinacije bi lahko s krajšim časom bivanja in upadom gostov načele visoke cene, delavci v turizmu pa s prstom že kažejo na krivca.

"Ni drag turizem na Hrvaškem, draga je hrvaška država. Cena oblikujejo vsi stroški in davki, vse je vključeno. Hrvaška je tu med najdražjimi v Evropi," je dejala predstavnica združenja Rešimo male družinske najemodajalce Hana Matić.

Da ni razloga za podražitve je - nasprotno - že večkrat dal vedeti premier. Ves turistični sektor bi moral po njegovem mnenju biti tako razumen, da s cenami ne bi odganjali turistov.

"Tudi drugi imajo morje, imajo plaže, otoke, obalo, ponudbo, kulturo in dediščino. Ne moremo reči, da smo edini," je dejal hrvaški premier Andrej Plenković.

Niso dražji le apartmaji in hoteli, v katerih mora tričlanska družina v povprečju odšteti med 320 in 600 evri na noč, po koroni se je močno podražila tudi hrana.

"Za milijarderja Muska bi to lahko bila zelo nizka cena, lahko pa bi se tudi on pritoževal. Zagotovo to ni normalno, zato ker živimo v težkih časih, takšnih, ko tudi na Zahodu mislijo, da bi mi v turizmu morali imeti bolj normalne cene," se je odzval predsednik združenja Glas podjetnikov Boris Podobnik.

Če bi bilo letos na Hrvaškem manj turistov, ne bi bila težava, če bi zapravili več in se domov vrnili zadovoljni, ugotavljajo hrvaški mediji. Samo lani so hrvaško turistično blagajno napolnili s 15-imi milijardami evrov, kar je največ v zgodovini.