Lepa Maria razkrila, kako so našli dokaze o zastrupitvi: 'Če jih ne bi odnesli, bi izginili'

"Aleksej je bil zdrav moški, zdravi ljudje ne padejo v komo brez razloga. Vedeli smo, da je nekaj zelo narobe. In, seveda, to je Rusija," pripoveduje vodja ekipe Navalnega, ki je preiskala njegovo hotelsko sobo. Vedela je eno stvar: če je bil uporabljen strup, je za njim ostala sled. Ker jih osebje najprej ni spustilo v hotelsko sobo, so zastražili vrata in s tem preprečili, da bi pred njimi vstopil kdo drug. Nato so sobo posneli in posnetek javno objavili. Vse, kar so odnesli s seboj, so premišljeno skrili v kovčke. "Če steklenic ne bi odnesli, bi izginile brez sledi," je prepričana.

Ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnegaso v sredo odpustili iz berlinske bolnišnice Charite, kjer se je zdravil zaradi zastrupitve z živčnim strupom novičok. Tam je preživel 32 dni, od tega 24 na intenzivni negi. Glede na njegov napredek in trenutno stanje je po mnenju zdravnikov popolno okrevanje možno, je bolnišnica zapisala v sporočilu za javnost. Kot je znano, je eden najglasnejših kritikov Kremlja nepojasnjeno zbolel na letu iz Sibirije v Moskvo 20. avgusta. Ruski zdravniki, ki so ga v Omsku zdravili prvi, so sporočili, da med preiskavami niso našli nobenih strupenih snovi, laboratorijske preiskave v Nemčiji, Franciji in na Švedskem pa so pozneje pokazale, da je bil 44-letnik zastrupljen s kemičnim orožjem iz skupine novičok.

Sum je najprej padel na skodelico čaja, ki jo je spil na letališču v Tomsku, a preiskava je pokazala, da je moral strup zaužiti prej. 'To je Rusija. Tukaj so zastrupitve – žal – običajne' Ko je izvedela, da je Navalni v komi, je vodja njegove ekipe Maria Pevchikhvedela, da morajo ukrepati hitro. Odhiteli so v hotelsko sobo, od koder se je tistega jutra Navalni odjavil. "To ni bila odločitev, o kateri smo razmišljali, jasno je bilo, kaj moramo storiti,"je razkrila v pogovoru za ruski BBC. "Aleksej je bil zdrav moški, z njim smo bili vse dni pred tem, najprej v Novosibirsku in potem v Tomsku. Zdravi ljudje ne padejo v komo brez razloga. Vedeli smo, da je nekaj zelo narobe. In, seveda, to je Rusija. Na našo grozo so zastrupitve tukaj povsem normalne." Vedela je eno stvar: če je bil strup, je za njim ostala sled.

"Najprej nas niso spustili v hotelsko sobo, zato smo zastražili vrata in s tem preprečili, da bi pred nami vstopil kdo drug. Dobesedno smo postavili stol pred vrata in na njem sedeli izmenjaje," pripoveduje. Ko so končno lahko vstopili, so najprej vse posneli in posnetek objavili na Instagramu. "Vstopili smo, pri sebi smo, zahvaljujoč koronavirusu, imeli gumijaste rokavice, kot jih imamo vedno. Pobrali smo vse, česar bi se lahko dotaknil."

Na posnetku se vidi, kako ekipa v modre vrečke zbira različne predmete, med njimi tudi tri plastične steklenice vode. Potem se zasliši glas nekoga, ki jim reče: "Če boste karkoli vzeli, potrebujete dovoljenje policije, vam sporoča direktor hotela!"Član ekipe Navalnega odgovori: "Žal tej zahtevi ne moremo ugoditi." Pevchikhova in njeni kolegi so dobro vedeli, da ni veliko možnosti, da bodo našli kaj uporabnega. Pa tudi, če bi, so bile možnosti, da jim to uspe pretihotapiti ven in odnesti s seboj na analize, zelo majhne. "Naše upanje je bilo mikroskopsko majhno."

icon-expand Aleksej Navalni FOTO: AP

Dokaze so skrili v kovčke: 'Če jih ne bi odnesli, bi izginili brez sledi' Direktnih letalskih povezav iz Tomska do Omska ni. Letalo, na katerem je bil Navalni, je v Omsku pristalo v sili. "Peljali smo se do Novosibirska in od tam leteli v Omsk," je povedala Pevchikheva. Vse, kar so pobrali v hotelski sobi, so premišljeno skrili med prtljago, da bi pritegnilo čim manj pozornosti. Ko so ruske oblasti dovolile, da Navalni, njegova najbližja družina in njegova ekipa zapustijo Omsk in odletijo v Berlin, je bila na letalu tudi Maria. "Če teh steklenic ne bi odnesli iz Tomska, bi izginile brez sledi," je prepričana. In prav to dejanje je bilo ključno za pridobitev dokazov, da je bil Navalni zastrupljen še preden je prišel na letališče v Tomsku.

Še vedno brez odgovorov Da je bil Navalni zastrupljen, je torej jasno. Še vedno pa ni znano, kako, in ali je bil pri tem ogrožen še kdo drug. Strokovnjak za biološko orožjeVladimir Uglevje zaBBC povedal, da je bil ta primer bolj neposredno usmerjen kot zastrupitev Sergeja Skripala in njegove hčerke Julije v Salisburyju marca 2018. Onedva sta bila zastrupljena s tekočino, napad na Navalnega pa je bil drugačen in manj nevaren za druge. Sledi novičoka so našli samo v eni steklenici vode in nikjer drugje. Nemški preiskovalci niso imeli dostopa do njegovih oblačil, ki so ostala v Rusiji, Navalni pa je šele ta teden zaprosil, naj mu jih pošljejo. Zdravstveno osebje je agenciji Tass povedalo, da so njegova oblačila zasegli ruski preiskovalci in ne vedo, kje zdaj so. "Upam, da bomo nekega dne ugotovili, kako je bil Aleksej zastrupljen. Za zdaj nimamo pojma. In tudi ni naše delo, da to preiskujemo," je zaključila Pevchikheva. Dolgotrajno okrevanje Navalni, ki je še vedno v Nemčiji, je sporočil, da ga zdaj čaka dolgotrajna rehabilitacija, a se bo kmalu vrnil domov. "Načrti so preprosti. Fizioterapevt vsak dan. Po možnosti rehabilitacijski center. Stanje na eni nogi. Ponoven nadzor nad prsti. Držanje ravnotežja," je zapisal na Instagramu, kjer je objavil fotografijo, na kateri sedi na klopi.