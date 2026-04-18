Lepotna vplivnica Putinu: Vladimir Vladimirovič, ljudje se te bojijo

"Ljudje se te bojijo, blogerji se te bojijo, umetniki se te bojijo, guvernerji se te bojijo. In ti si predsednik naše države," je na svojem Instagram profilu nadaljevala ruska vplivnica Victoria Bonya, ki živi v Monaku. V neposrednem pozivu Putinu, za katerega pravi, da ga sicer podpira, Bonya, ki živi v tujini, navaja široko paleto težav v Rusiji. Mednje spadajo domnevno počasen odziv na poplave v Dagestanu, trditve, da je vlada brutalno slabo ravnala pri nedavnih pobojih živine v Sibiriji, in vse večje omejitve spletnih družbenih omrežij. Slednje, trdi, ljudem preprečuje komunikacijo z bližnjimi. Občutek je, da ne živimo več v svobodni državi, je dejala po poročanju CNN.

Po tednih kritiziranja ruske vlade pa je objavila video, v katerem trdi, da je vse v redu, saj je njen nagovor videl predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov, ki se je odzval in ga, kot trdi vplivnica, posredoval Putinu. Vplivnica se je zahvalila za 'posluh' in svojim sledilcem sporočila, da ji je Moskva zatrdila, da že pripravlja ukrepe, kako izboljšati situacijo v njeni domovini. Povedala je, da ji ni žal, da je spregovorila, čeprav je njena usoda zdaj negotova, a da si ne bi oprostila, če ne bi uporabila svojega glasu. Zagotovila je, da je govorila v imenu ljudstva oziroma za ljudstvo. Zaključila je z besedami, da je vse 'krasno'.

