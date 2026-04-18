Lepotna vplivnica Putinu: Vladimir Vladimirovič, ljudje se te bojijo

"Ljudje se te bojijo, blogerji se te bojijo, umetniki se te bojijo, guvernerji se te bojijo. In ti si predsednik naše države," je na svojem Instagram profilu nadaljevala ruska vplivnica Victoria Bonya, ki živi v Monaku.
V neposrednem pozivu Putinu, za katerega pravi, da ga sicer podpira, Bonya, ki živi v tujini, navaja široko paleto težav v Rusiji. Mednje spadajo domnevno počasen odziv na poplave v Dagestanu, trditve, da je vlada brutalno slabo ravnala pri nedavnih pobojih živine v Sibiriji, in vse večje omejitve spletnih družbenih omrežij. Slednje, trdi, ljudem preprečuje komunikacijo z bližnjimi. Občutek je, da ne živimo več v svobodni državi, je dejala po poročanju CNN.
Po tednih kritiziranja ruske vlade pa je objavila video, v katerem trdi, da je vse v redu, saj je njen nagovor videl predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov, ki se je odzval in ga, kot trdi vplivnica, posredoval Putinu. Vplivnica se je zahvalila za 'posluh' in svojim sledilcem sporočila, da ji je Moskva zatrdila, da že pripravlja ukrepe, kako izboljšati situacijo v njeni domovini. Povedala je, da ji ni žal, da je spregovorila, čeprav je njena usoda zdaj negotova, a da si ne bi oprostila, če ne bi uporabila svojega glasu. Zagotovila je, da je govorila v imenu ljudstva oziroma za ljudstvo. Zaključila je z besedami, da je vse 'krasno'.
Druga priljubljena ruska vplivnica, znana kot Aiza, ki prav tako živi v tujini, je na svojem Instagram računu podprla Bonyo in dejala, da bodo najnovejše omejitve platforme za sporočanje Telegram ogromen udarec za rusko gospodarstvo. Spregovorila je še o drugih težavah, vključno z visokimi davki in neenakostjo. "Koliko denarja moraš ukrasti, da bo dovolj?" je vprašala in navedla povprečnega poslanca, ki ima v lasti nepremičnine v vrednosti milijard, milijonov dolarjev in ima več (tujih) potnih listov. Kasneje je videoposnetek sicer izbrisala.
Javni odpor do Kremlja prihaja v času, ko več nedavnih anket kaže na upadanje podpore Putinu, ki je uvedel omejitve interneta, medtem ko nadaljuje svoj dolgoletni boj proti Ukrajini v času vse večjih gospodarskih težav doma za večino Rusov, vključno z njegovimi podporniki.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.