Tujina

Lepotna vplivnica Putinu: Vladimir Vladimirovič, ljudje se te bojijo

Washington , 18. 04. 2026 12.02 pred 1 uro 2 min branja 39

A.K.
A.K.
Vplivnica Victoria

Vladimir Vladimirovič, ljudje se te bojijo. To so bile besede objave na Instagramu, ki jo je ruska lepotna vplivnica Victoria Bonya naslovila na predsednika Vladimirja Putina. In ni edina. Vedno več vplivnic se je odločilo, da spregovori o strahu pred ruskim predsednikom. Javni odpor do Kremlja prihaja v času, ko več nedavnih anket kaže na upadanje podpore Putinu, ki je uvedel omejitve interneta.

"Ljudje se te bojijo, blogerji se te bojijo, umetniki se te bojijo, guvernerji se te bojijo. In ti si predsednik naše države," je na svojem Instagram profilu nadaljevala ruska vplivnica Victoria Bonya, ki živi v Monaku.

V neposrednem pozivu Putinu, za katerega pravi, da ga sicer podpira, Bonya, ki živi v tujini, navaja široko paleto težav v Rusiji. Mednje spadajo domnevno počasen odziv na poplave v Dagestanu, trditve, da je vlada brutalno slabo ravnala pri nedavnih pobojih živine v Sibiriji, in vse večje omejitve spletnih družbenih omrežij. Slednje, trdi, ljudem preprečuje komunikacijo z bližnjimi. Občutek je, da ne živimo več v svobodni državi, je dejala po poročanju CNN.

Po tednih kritiziranja ruske vlade pa je objavila video, v katerem trdi, da je vse v redu, saj je njen nagovor videl predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov, ki se je odzval in ga, kot trdi vplivnica, posredoval Putinu. Vplivnica se je zahvalila za 'posluh' in svojim sledilcem sporočila, da ji je Moskva zatrdila, da že pripravlja ukrepe, kako izboljšati situacijo v njeni domovini. Povedala je, da ji ni žal, da je spregovorila, čeprav je njena usoda zdaj negotova, a da si ne bi oprostila, če ne bi uporabila svojega glasu. Zagotovila je, da je govorila v imenu ljudstva oziroma za ljudstvo. Zaključila je z besedami, da je vse 'krasno'.

Druga priljubljena ruska vplivnica, znana kot Aiza, ki prav tako živi v tujini, je na svojem Instagram računu podprla Bonyo in dejala, da bodo najnovejše omejitve platforme za sporočanje Telegram ogromen udarec za rusko gospodarstvo. Spregovorila je še o drugih težavah, vključno z visokimi davki in neenakostjo. "Koliko denarja moraš ukrasti, da bo dovolj?" je vprašala in navedla povprečnega poslanca, ki ima v lasti nepremičnine v vrednosti milijard, milijonov dolarjev in ima več (tujih) potnih listov. Kasneje je videoposnetek sicer izbrisala.

Javni odpor do Kremlja prihaja v času, ko več nedavnih anket kaže na upadanje podpore Putinu, ki je uvedel omejitve interneta, medtem ko nadaljuje svoj dolgoletni boj proti Ukrajini v času vse večjih gospodarskih težav doma za večino Rusov, vključno z njegovimi podporniki.

putin ukrepi svoboda nestrinjanje rusija

'Pijane noči' direktorja FBI: njegovi sodelavci zaskrbljeni

Prišla po staro ljubezen, pridržal jo je ICE: Končno spet v Franciji

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
KOMENTARJI39

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luigi Taveri II.
18. 04. 2026 13.35
Srečnica, ki ji je dovoljeno podpirati in hkrati deliti kritike...kdaj bomo mi lahko napisali tu kako kritiko Trumpu, če se imamo za boljše?
Odgovori
0 0
Watcherman
18. 04. 2026 13.30
Kako ste kaj podporniki in zagovorniki Putina ste v redu danes?
Odgovori
0 0
Komentator aligator
18. 04. 2026 13.29
Podpira morilca
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
18. 04. 2026 13.36
In kritizira....predvsem odziv na poplave
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
18. 04. 2026 13.28
Kritiki , pa podpirajo Putina....Trumpa ne podpirajo niti tisti, ki ga imajo radi
Odgovori
0 0
Obi-van-Kenobi
18. 04. 2026 13.25
Putin se ful sekira glede tega, baje.....
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
18. 04. 2026 13.16
Tudi to bi moralo biti v debelem tisku...V neposrednem pozivu Putinu, za katerega pravi, da ga sicer podpira....
Odgovori
-1
0 1
Luigi Taveri II.
18. 04. 2026 13.09
Če bo padla z balkona , kot namigujejo nekateri,bo zaradi tega, ker je potrdila da podpira predsednika Rusije
Odgovori
-2
0 2
Aijn Prenn
18. 04. 2026 13.07
Tako čedna, pa si takole skrajšuje življenje...??
Odgovori
+2
2 0
myomy
18. 04. 2026 13.06
Puina se boji ruska blogerka, Trumpa pa cel svet. Trump je pred kratkim zagrozil ameriški senatorki Taylor Greene, da "bo sama kriva, če se bo njenemu sinu kaj zgodilo." Napišite še kaj o tej konkretni grožnji.
Odgovori
+2
3 1
Luigi Taveri II.
18. 04. 2026 13.11
Tu ne bo balkonov ampak na očeh vseh
Odgovori
+0
1 1
Luigi Taveri II.
18. 04. 2026 13.05
Po drugi strani pa mogoče malo zavisti, ker predsednik Rusije je pa res vplivnik
Odgovori
-1
2 3
Luigi Taveri II.
18. 04. 2026 13.04
Če je lepa še ne pomeni, da je pametna
Odgovori
+0
3 3
NeXadileC
18. 04. 2026 12.56
Upam da ne obiskuje visokih stavb...
Odgovori
+3
4 1
Luigi Taveri II.
18. 04. 2026 12.52
Tudi Stvarnika se bojimo pa je ljubeč
Odgovori
+2
5 3
gmajna
18. 04. 2026 12.51
Mi se tudi bojimo JJ
Odgovori
+2
6 4
Luigi Taveri II.
18. 04. 2026 12.58
Pa ne zaradi Izraelcev ...oni so ptičkin dim proti JJ
Odgovori
+1
4 3
Colgate
18. 04. 2026 12.51
Svetujem ji, da ne pije več čaja in da doma zaplombira vsa okna
Odgovori
+4
6 2
Slash
18. 04. 2026 12.47
Upam da ne bo jutri storila samomora iz zasede...
Odgovori
+6
7 1
PoldeVeliki
18. 04. 2026 12.45
Čez 1 teden ji bo spodrsnilo in bo padla iz balkona.
Odgovori
+5
6 1
Petur
18. 04. 2026 12.43
nekoga moraš imeti rad..nekoga se moraš bat,ker sicer ni dovolj resen šef..
Odgovori
+3
3 0
ŠeVednoPlešem
18. 04. 2026 12.42
Kot se v Sloveniji ljudje bojimo vlade Janeza Janše in Zorana Stevanovića, ne vemo, kaj se nam obeta, grozijo, da bodo ustanovili partijski SDS - Resnica Gestapo, ki bo imel neomejena pooblastila, bojim se, da forumaši ne bomo zaželeni in da nas bo Janša s svojim Gestapom preganjal in zapiral ... Obeta se nam diktatura janšizma, le da bo ta še bolj brutalna,še bolj maščevalna ... Res se bojim, kaj bo s Slovenijo
Odgovori
+0
6 6
kantor
18. 04. 2026 12.55
Ljudje? Kateri ljudje?. Veliko jih poznam,ki se vlade Janeza Janše ne bojijo.
Odgovori
-1
2 3
kantor
18. 04. 2026 12.56
Gestapo? Še nisem slišal zanj.
Odgovori
-2
1 3
biggie33
18. 04. 2026 12.42
Slava Rusiji!!
Odgovori
+0
6 6
Colgate
18. 04. 2026 12.52
@biggie Slava morilcem
Odgovori
+0
3 3
bibaleze
Portal
Jennifer Lawrence je nova modna ikona za mame
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
Partner, oče, moški: kako ohraniti stik s sabo v svetu pričakovanj
Partner, oče, moški: kako ohraniti stik s sabo v svetu pričakovanj
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka navdušuje z novo frizuro
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
Tako prisrčna je hčerka princese hrvaških korenin
Tako prisrčna je hčerka princese hrvaških korenin
vizita
Portal
Ko udari kruta usoda: zakonca z enako redko obliko raka, a z neomajno močjo
Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšamo sladkor: to so spremembe po 3, 7 in 30 dneh
Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšamo sladkor: to so spremembe po 3, 7 in 30 dneh
Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih in kateri znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih in kateri znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
cekin
Portal
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Metoda 5-4-3-2-1: Preprosto do pametnejših nakupov živil
Metoda 5-4-3-2-1: Preprosto do pametnejših nakupov živil
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
moskisvet
Portal
Napačno pripravljate klobase? Te napake uničijo njihov okus
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja
Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet
Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet
7 prehranjevalnih navad, ki lahko močno vplivajo na moško plodnost
7 prehranjevalnih navad, ki lahko močno vplivajo na moško plodnost
dominvrt
Portal
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
okusno
Portal
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Enostavna vikend sladica: sočen kolač, ki je popoln ob skodelici kave
Enostavna vikend sladica: sočen kolač, ki je popoln ob skodelici kave
voyo
Portal
Kvartopirec
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
