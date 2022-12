Let družine v smrt: agonija v kabini in slaba komunikacija s kontrolo

Toda kontrolor ni razumel, kaj želi. Nemec je zato ponovil, da so težave s klimatsko napravo in da se morajo nujno spustiti. Pri tem je uporabil špansko besedo "rapido", kar pomeni hitro, da bi Špancem vendarle dopovedal, kako nujna je situacija. Ob tem je še povedal, da "nekaj ni v redu s tlakom v kabini".

Na krovu so bili nemški podjetnik Peter G. (72), njegova žena Juliane G. (69), njuna hči Lisa G. (26) in njen partner (27). Kot razkriva vmesno poročilo Zveznega urada za preiskavo letalskih nesreč (BFU), je po 45 minutah leta Peter kontrolorjem zračnega prometa v Madridu sporočil, da ima težave s klimo, zato se mora hitro spustiti nižje.

Pred strmoglavljenjem so pristojni poskusili stopiti v stik s pilotom letala, a žal neuspešno. Iz Nemčije, Danske in Švedske so poslali bojna letala, da bi vzpostavili stik s posadko v zraku, vendar v letalu niso videli nikogar, je takrat povedal vodja švedske reševalne operacije Lars Antonsson . Po tragediji je stekla preiskava, zdaj pa je znanih nekaj podrobnosti vmesnega poročila.

Širjenje plinov v kabini letala ima lahko neprijetne posledice za potnike in posadko: na primer bolečine v srednjem ušesu, pritisk v obnosnih votlinah – lahko pride celo do krvnih strdkov. A še veliko bolj nevarno je pomanjkanje kisika. "Vsebnost kisika na običajni višini letenja 11.000 metrov je le četrtina tiste, ki smo je vajeni na tleh," pravi strokovnjak Hanspeter Mettler. "To je zelo dramatično, saj po 30 sekundah nisi več sposoben reagirati." V tem času si mora pilot nujno nadeti kisikovo masko in začeti spuščanje. "Sicer je konec!" opozarja strokovnjak.

A očitno je Peter G. v kritičnih trenutkih delal napake, kaže poročilo BFU. Nemec bi moral oddati klic v sili. Poleg tega mu v tako nevarni situaciji sploh ne bi bilo treba prositi za dovoljenje za začetek spusta. Če je kaj narobe, se v pilotski kabini sproži alarm. To naj bi pilotu dalo dovolj časa, da poleti nižje in zasilno pristane. Če se letalo spusti, ljudje na krovu ponovno dobijo dovolj kisika, razlagajo poznavalci. Namesto tega je družina očitno padla v nezavest. In to veliko strmoglavljenjem cessne v Baltsko morje.