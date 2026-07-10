Let groze: počilo okno, Srba skoraj posesalo skozi odprtino

Potniki jutranjega leta letalske družbe Ryanair z letališča Solun proti Münchnu so doživeli let iz pekla. Med letom je počilo eno od okenskih stekel na letalu, poroča grški portal rthess.gr.

"Le malo je manjkalo do nepredstavljive tragedije. Na letu proti Münchnu je počilo okno, telo potnika pa je dobesedno potegnilo proti odprtini. Njegova žena ga je pet minut krčevito držala za noge, da ne bi popolnoma padel iz letala. S pomočjo drugih potnikov so ga nekako uspeli potegniti nazaj v kabino," je dejal Janakos.

Ena od potnic je povedala, da se je med letom zaslišal močan pok, nato pa je v kabini zavladala panika. "Slišal se je glasen pok, kot da bi počila pnevmatika. Takoj je nastal kaos, ljudje so kričali, zaradi dekompresije pa je letalo začelo hitro izgubljati višino. Sprva sem pomislila, da je nekdo pomotoma odprl zasilni izhod. Stevardese so bile popolnoma presenečene. Takoj so se spustile maske s kisikom," izpoved potnice povzema Euronews.

"Na srečo ni odpel varnostnega pasu, kar mu je rešilo življenje. Njegova glava je bila zunaj letala. Potnici, ki sta sedeli poleg njega, sta ga prvi zgrabili in začeli vleči nazaj, kmalu pa so na pomoč priskočili tudi zdravniki, ki so bili med potniki," je opisala še ena izmed potnic.

Pilot je letalo nemudoma obrnil nazaj proti letališču Solun Makedonija, kjer je varno pristal.