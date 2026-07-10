Let groze: počilo okno, Srba skoraj posesalo skozi odprtino

Potniki jutranjega leta letalske družbe Ryanair z letališča Solun proti Münchnu so doživeli let iz pekla. Med letom je počilo eno od okenskih stekel na letalu, poroča grški portal rthess.gr.
Predsednik grške zveze zaposlenih v javnih bolnišnicah Mihalis Janakos je potrdil, da je šlo za resen incident, in opisal dramatično reševanje poškodovanega potnika.
"Le malo je manjkalo do nepredstavljive tragedije. Na letu proti Münchnu je počilo okno, telo potnika pa je dobesedno potegnilo proti odprtini. Njegova žena ga je pet minut krčevito držala za noge, da ne bi popolnoma padel iz letala. S pomočjo drugih potnikov so ga nekako uspeli potegniti nazaj v kabino," je dejal Janakos.
Ena od potnic je povedala, da se je med letom zaslišal močan pok, nato pa je v kabini zavladala panika. "Slišal se je glasen pok, kot da bi počila pnevmatika. Takoj je nastal kaos, ljudje so kričali, zaradi dekompresije pa je letalo začelo hitro izgubljati višino. Sprva sem pomislila, da je nekdo pomotoma odprl zasilni izhod. Stevardese so bile popolnoma presenečene. Takoj so se spustile maske s kisikom," izpoved potnice povzema Euronews.
"Na srečo ni odpel varnostnega pasu, kar mu je rešilo življenje. Njegova glava je bila zunaj letala. Potnici, ki sta sedeli poleg njega, sta ga prvi zgrabili in začeli vleči nazaj, kmalu pa so na pomoč priskočili tudi zdravniki, ki so bili med potniki," je opisala še ena izmed potnic.
Pilot je letalo nemudoma obrnil nazaj proti letališču Solun Makedonija, kjer je varno pristal.
Potnik na zdravljenju
Incident naj bi se zgodil, potem ko naj bi se del poškodovanega motorja odtrgal in zadel okno potniške kabine.
Po doslej znanih informacijah je potnika, ki je sedel ob oknu, ki je počilo, po pristanku prevzela nujna medicinska pomoč. Zaradi poškodb vratu so ga prepeljali v Univerzitetno bolnišnico AHEPA v Solunu. Potnik je utrpel opekline zaradi močnega zračnega toka. Po poročanju Euronewsa gre za državljana Srbije. Bil je pri zavesti, vendar v hudem šoku. Zdravniško pomoč je poiskala tudi nosečnica, ki je bila na letalu. Po pregledu in ultrazvoku so ugotovili, da sta tako ona kot otrok dobro, zato so jo odpustili domov.
Preiskava vzroka še poteka, grške oblasti in družba Ryanair pa o tehničnih okoliščinah incidenta za zdaj še molčijo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.