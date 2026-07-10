Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Let groze: počilo okno, Srba skoraj posesalo skozi odprtino

Atene , 10. 07. 2026 11.39 pred 31 minutami 2 min branja 10

Avtor:
A.K.
Razbito okno na letalu

Počitnice za potnike, ki so se iz Grčije vračali v Nemčijo, so se končale s pravo dramo. Med letom je na letalu družbe Ryanair počilo eno od okenskih stekel na letalu. Nesrečnega državljana Srbije je tako skoraj posrkalo skozi odprtino, kot pripovedujejo potniki, je imel glavo celo zunaj letala. Za noge ga je, da ga ni potegnilo čez okno, držala njegova žena. S pomočjo preostalih potnikov so ga rešili, da ga močna sila ni posesala iz letala.

Potniki jutranjega leta letalske družbe Ryanair z letališča Solun proti Münchnu so doživeli let iz pekla. Med letom je počilo eno od okenskih stekel na letalu, poroča grški portal rthess.gr.

Predsednik grške zveze zaposlenih v javnih bolnišnicah Mihalis Janakos je potrdil, da je šlo za resen incident, in opisal dramatično reševanje poškodovanega potnika.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Le malo je manjkalo do nepredstavljive tragedije. Na letu proti Münchnu je počilo okno, telo potnika pa je dobesedno potegnilo proti odprtini. Njegova žena ga je pet minut krčevito držala za noge, da ne bi popolnoma padel iz letala. S pomočjo drugih potnikov so ga nekako uspeli potegniti nazaj v kabino," je dejal Janakos.

Ena od potnic je povedala, da se je med letom zaslišal močan pok, nato pa je v kabini zavladala panika. "Slišal se je glasen pok, kot da bi počila pnevmatika. Takoj je nastal kaos, ljudje so kričali, zaradi dekompresije pa je letalo začelo hitro izgubljati višino. Sprva sem pomislila, da je nekdo pomotoma odprl zasilni izhod. Stevardese so bile popolnoma presenečene. Takoj so se spustile maske s kisikom," izpoved potnice povzema Euronews.

"Na srečo ni odpel varnostnega pasu, kar mu je rešilo življenje. Njegova glava je bila zunaj letala. Potnici, ki sta sedeli poleg njega, sta ga prvi zgrabili in začeli vleči nazaj, kmalu pa so na pomoč priskočili tudi zdravniki, ki so bili med potniki," je opisala še ena izmed potnic.

Pilot je letalo nemudoma obrnil nazaj proti letališču Solun Makedonija, kjer je varno pristal.

Potnik na zdravljenju

Incident naj bi se zgodil, potem ko naj bi se del poškodovanega motorja odtrgal in zadel okno potniške kabine.

Po doslej znanih informacijah je potnika, ki je sedel ob oknu, ki je počilo, po pristanku prevzela nujna medicinska pomoč. Zaradi poškodb vratu so ga prepeljali v Univerzitetno bolnišnico AHEPA v Solunu. Potnik je utrpel opekline zaradi močnega zračnega toka. Po poročanju Euronewsa gre za državljana Srbije. Bil je pri zavesti, vendar v hudem šoku. Zdravniško pomoč je poiskala tudi nosečnica, ki je bila na letalu. Po pregledu in ultrazvoku so ugotovili, da sta tako ona kot otrok dobro, zato so jo odpustili domov.

Preiskava vzroka še poteka, grške oblasti in družba Ryanair pa o tehničnih okoliščinah incidenta za zdaj še molčijo.

incident ryanair

Skriti stroški na bankomatih: tako vas dopustovanje lahko stane več

Pilot med letom skočil iz letala, 22-letna študentka ostala sama

24ur.com Drama na letalu: Grozil, da bo razstrelil letalo, obvladal ga je Srb
24ur.com Potnik, ki je med pristajanjem odprl vrata za izhod v sili: Bilo mi je neprijetno
24ur.com Pretep na letalu: oba sta želela sedeti ob oknu
24ur.com Med letom skušal odpreti vrata letala, preusmeritev razjezila drugega potnika
24ur.com Incident na letalu: med pristajanjem odprl vrata za izhod v sili
24ur.com Potnika, ki je med letom želel odpreti vrata, zvezali kar z lepilnim trakom
24ur.com Potnik prvega razreda napadel košaro s prigrizki in skušal odpreti vrata
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
server
10. 07. 2026 12.15
Odškodnina je - koliko?
Odgovori
+1
1 0
Verus
10. 07. 2026 12.06
"Srba" - pa dajte no, ljudje božji, saj smo iste vrste. POTNIKA je skoraj posesalo ven, ne pa SRBA. Pa kakšno novinarstvo je to?
Odgovori
+14
14 0
krjola
10. 07. 2026 12.13
v čem je problem da je omenjena nacionalnost?
Odgovori
-3
0 3
yatttt
10. 07. 2026 12.17
Ko napišejo Srba, vsaj razumeš, zakaj ni bil privezan.
Odgovori
-4
0 4
obalakoper
10. 07. 2026 12.21
površno bereš......."Na srečo ni odpel varnostnega pasu, kar mu je rešilo življenje.
Odgovori
+1
1 0
yatttt
10. 07. 2026 12.23
Res sem površno prebral. Potem pa ne vem, zakaj takšna panika; če je bil pravilno pripet, bi ga kar težko posrkalo ven ... Mislim, je pa grozno imeti glavo zunaj letala in lahko bi prišlo tudi do smrtnih poškodb že od tega, to razumem. Ampak kar posrkalo ga pa ne bi ...
Odgovori
0 0
kokicas
10. 07. 2026 12.05
Smo edina država v Evropi, kamor Ryanair ne leti je zdj nekaj narobe z drzavo ali Brnikom aki so vsi drugi čudni ker imajo cene letalskih vozovnic za 20 evrov?
Odgovori
+4
4 0
FejsBrukica
10. 07. 2026 12.15
Ja, ker so na Brniku letališke prisojbine previsoke za družbe kot je Ryanair in ker smo premajhen trg. V neposredni bližini pa imaš Trst, Zagreb itd.
Odgovori
+2
2 0
Palar
10. 07. 2026 12.25
Me niti ne moti, Zagreb nobene gužve, bližina, parkngov kolikor hočeš,
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Tako očarljive so štiri hčerke Matta Damona: redko jih pokaže v javnosti, zdaj so navdušile vse
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
zadovoljna
Portal
Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
Tako dobro je pri 54. letih videti v kopalkah hrvaška estradnica
Tako dobro je pri 54. letih videti v kopalkah hrvaška estradnica
Najpogostejša poletna težava, o kateri ženske redko govorimo
Najpogostejša poletna težava, o kateri ženske redko govorimo
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
vizita
Portal
Večina ljudi dela isto napako po kosilu, zaradi katere je prebava počasnejša
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
cekin
Portal
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
moskisvet
Portal
Nova ljubezen? Mbappé naj bi ljubil špansko igralko
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
Njene obline so njen zaščitni znak: Sofía Vergara tudi pri 54 letih buri domišljijo
Njene obline so njen zaščitni znak: Sofía Vergara tudi pri 54 letih buri domišljijo
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
dominvrt
Portal
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
okusno
Portal
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
voyo
Portal
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804