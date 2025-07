Let iz nočne more: leteli v Argentino, čakali v Paragvaju, pristali v Braziliji

Če bi moral let v Buenos Aires trajati okoli 13 ur, se je na koncu sprevrgel v skoraj 20-urno agonijo.

Zapletlo se je zaradi slabih vremenskih razmer v argentinski prestolnici, ki niso omogočale varnega pristanka. Posadka boeinga 747-8 je dlje časa krožila nad mestom in čakala na dovoljenje za pristanek, a ga ni dobila zaradi izjemno goste megle.

V nadaljevanju so letalo preusmerili v Paragvaj, na letališče v mestu Luque, ki se nahaja okoli 20 km od prestolnice Asunción. Po eni uri čakanja na tleh so znova vzleteli proti Argentini. Tudi tokrat dovoljenja za pristanek niso prejeli, posadka in potniki pa so bili že povsem izčrpani.