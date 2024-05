Let, na katerem je umrl Britanec: v bolnišnici ostaja 40 oseb, tudi malček

Direktor bolnišnice v Bangkoku Samitivej Srinakarin Adinun Kittiratanapaibool je ob poročanju o stanju potnikov in članov posadke, ki so se poškodovali med turbulentnim letom iz Londona v Singapur, dejal, da v bolnišnici ostaja 40 oseb. Najstarejši bolnik je star 83 let, doslej pa so iz bolnišnice odpustili eno osebo.

Kar 22 tistih, ki ostajajo v bolnišnici, je med hudo turbulenco utrpelo poškodbe hrbtenice in hrbtenjače, šest jih ima poškodbe lobanje in možganov, 13 pa poškodbe mišic in mehkega tkiva, poroča BBC. Kar polovica poškodovanih ostaja na intenzivni negi.