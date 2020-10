Po 'letu nikamor' prihaja še 'let nekam'

Izletniki si bodo lahko ponoči ogledali Polje svetlobe (gre za umetniški projekt Britanca Bruca Munroja) in pod zvezdnatim nebom uživali v večerji. Ob tem jim bodo pripadniki staroselcev pripovedovali o zgodovini in pomenu monolita Uluru, ki velja za sveto goro ljudstva Anangu. Ti so že leta pozivali turiste, naj se ne vzpenjajo na osamelec. Oktobra lani so dosegli, da se je Uluru zaprl za plezalce.

Po izjemnem uspehu, ki ga je imela avstralska letalska družba Qantas z "letom nikamor", sedaj ponujajo še "let nekam". S ponudbo v času pandemije, ko so nekatere meje po svetu zaprte, počitnice v tujini pa odsvetovane, ciljajo na tiste popotnike, ki ne morejo potovati v tujino, a kljub temu želijo na počitnice.

Qantasov sedemurni "let nikamor" so sicer razprodali v pičlih desetih minutah - s tem je postal najhitreje razprodan let v zgodovini podjetja. Letalo je letelo nižje kot običajno, potniki pa so si tako lahko iz zraka ogledali nekatere avstralske znamenitosti, kot je monolit Uluru in sydneyjsko pristanišče.