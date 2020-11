Obama Trumpa v Belo hišo povabil dva dni po volitvah, Trump Bidna ne namerava

To pomeni, da novoizvoljeni predsednik Joe Biden nima dostopa do dodatnih sredstev za njegovo ekipo, ki skrbi za predajo (okoli 9,9 milijonov dolarjev oziroma 8,38 milijonov evrov), prav tako pa zato ni dobil dovoljenja, da bi bil dnevno seznanjen s podatki obveščevalnih služb, kar je po navadi osnova za začetek procesa tranzicije.

Sestanek med predsednikom, ki je v tranzicijskem obdobju po volitvah še v Ovalni pisarni, in njegovim naslednikom ter podpredsednikom oziroma podpredsednico, je dolgoletna tradicija, ki simbolizira miren prenos oblasti. A ekipa CNN iz Bele hiše poroča, da administracija Donalda Trumpa tega nima v načrtih. Spomnimo, da Trump še vedno ne priznava poraza in vztraja, da je zmagal na volitvah.

Pred štirimi leti je Obama v Ovalni pisarni s Trumpom preživel 90 minut, tja pa ga je povabil le dva dni po volitvah. Dejal mu je, da mu želi, da uspe in mu ponudil vso podporo pri tranziciji. Trump, ki je med kampanjo zatrjeval, da Obama ni bil rojen v ZDA in ga celo obtožil, da je ustanovil IS, mu je takrat dejal, da je zelo dober moški in da bo upošteval njegove nasvete.

Biden, ki je bil takrat podpredsednik, je tisti dan govoril z Mikom Pencom, ki je postal podpredsednik v Trumpovem mandatu. Tudi on mu je ponudil podporo pri prenosu oblasti. Pozneje sta se sestala tudi v Bidnovi rezidenci, kjer sta se jima pridružili tudi Jill Biden in Karen Pence, novoizvoljeni predsednik pa se je takrat pošalil, da mu bo na voljo kot svetovalec.

V govoru, ki ga je imel novoizvoljeni predsednik Biden na temo zdravstvene oskrbe, je med drugim dejal tudi, da Trumpovo oteževanje prenosa oblasti ne bo imelo resnih posledic in da se veseli, da bo lahko govoril z njim. To, da noče priznati poraza, pa označuje za sramoto.

V negotovosti pa so tudi ameriški diplomati, ki ne vedo, ali naj Bidna nazivajo z izrazom "novoizvoljeni predsednik", prav tako pa ne vedo, kako naj pojasnijo povolilno dogajanje državam gostiteljicam. Čakajo tudi na uradni odziv zunanjega ministra Mika Pompea, ki rezultatov volitev še ni komentiral.