Nekatera letala Boeing 737 max naj bi ponovno začasno prizemljili

Kot dodajajo, bo FAA zagotovila, da bodo težavo ustrezno obravnavali. Potnikom pa so svetovali, naj se glede morebitnih zamud in odpovedi letov obrnejo na letalske družbe.

Zloglasna letala Boeing 737 max so si v javnosti prislužila kar nekaj nezaupanja, saj so jih v preteklosti že večkrat prizemljili. Težave z varnostjo so namreč že pripeljale do dveh tragičnih nesreč v Indoneziji in Etiopiji, v katerih je umrlo 346 ljudi. Začasno so zaustavili tudi proizvodnjo omenjenega letala.