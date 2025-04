Letala prizemljena, trajekti zasidrani: Grki stavkajo

V Grčiji poteka splošna stavka, h kateri sta pozvala tako glavni javni kot zasebni sindikat, ki zahtevata višje plače. Trajekti so ostali zasidrani v pristaniščih, šole, sodišča in javne službe pa zaprte. Odpovedani so tudi vsi leti, saj so se stavki pridružili kontrolorji zračnega prometa. V več mestih potekajo demonstracije.