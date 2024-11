Letališče, kjer se lahko objemate največ tri minute

Čustvena poslavljanja in objemi so običajen pojav na letališčih. Če pa se težko poslovite od svojih bližnjih, ko kam potujete ali potujejo oni, se raje izogibajte letališča v novozelandskem mestu Dunedin, kjer imajo omejen čas za objem in poslavljanje. Na to potnike celo opozarjajo table, potniki se morajo posloviti v treh minutah.