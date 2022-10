Letališče v Amsterdamu, ki se je spremenilo v letališče zmede

Na amsterdamskem letališču Schiphol pomanjkanje delovne sile še naprej sproža kaos brez primere. Letališka zmeda se je zaradi stavke delavcev začela spomladi, zaradi česar so se številni popotniki in poznavalci letalstva spraševali, kaj se je zgodilo z letališčem, ki je dolgo veljalo za eno najučinkovitejših v Evropi - če ne celo na svetu.

Po besedah Joosta van Doesburga iz sindikata, v katerem zastopajo približno 40 odstotkov Schipholovih zaposlenih, je do stavke deloma prišlo zaradi bonusa v višini 5, 25 evra na uro, ki ga je letališče uvedlo za varnostne delavce v visoki turistični sezoni. Bonus pa medtem ni pripadal čistilcem letališč, poroča CNN . Dodatek so delavcem po poletni sezoni ukinili, zaradi česar je veliko delavcev dalo odpoved. Čakalne vrste so se na Schipholu zato znova povečale, predvsem ob bolj prometnih koncih tedna.

Potniki morajo tako zaradi pomanjkanja delovne sile na varnostni pregled čakati tudi po več ur, zaradi česar so se gneče iz notranjosti letališča razširile kar na okoliške ulice, potniki pa so zaradi tega v več primerih tudi zamudili svoj let. Zaradi neobvladovanja situacije je nizozemska letalska družba KLM za nekaj dni ukinila prodajo letalskih kart.

"KLM ustavlja prodajo vozovnic za odhodne lete do vključno nedelje, ker Schiphol ne more rešiti svojih varnostnih težav," je sporočila tiskovna predstavnica letalske družbe Gerrie Brand. Pojasnila je, da je bila omejitev prodaje vozovnic nujna, saj da lahko tisti ki so let zamudili, vsaj z zamudo pridejo na svoj cilj. Prav tako bodo potnikom, ki naj bi potovali v naslednjih dneh ponudili možnost zamenjave leta.