Letališče v Catanii zajel požar, do srede odpovedani vsi leti

Na mednarodnem letališču Vicenzo Bellini v Catanii na Siciliji je v nedeljo zvečer izbruhnil požar, ki so ga gasilci do jutra uspeli ukrotiti in pogasiti. Zaradi izrednega dogodka so vsi leti do 14. ure v sredo odpovedani.

Upravitelj letališča je sporočil, da doslej ni podatkov o žrtvah ali poškodovanih v požaru, na letališču pa so se v objavi na Twitterju zahvalili gasilcem in pristojnim organom za hiter odziv. Gasilci so bili na letališče na vzhodni obali Sicilije prvič napoteni v nedeljo okoli 23.30, davi pa so opozorili, da so razmere tam še vedno občutljive. Letališče je namreč polno dima, v teku je čiščenje prostorov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Požar je sicer izbruhnil v spodnjem delu letališču, vzrok pa še ni znan. icon-expand Letališče v Catanii. FOTO: Profimedia Sicilija se sicer v teh dneh - podobno kot večji del Italije in tudi Evrope - sooča z intenzivnim vročinskim valom. Po podatkih Evropske vesoljske agencije (ESA) bi lahko ta teden v več krajih na Siciliji in Sardiniji padli temperaturni rekordi, napovedane so temperature do 48 stopinj Celzija.